В Перми задержали владельца гостиницы, где обварились кипятком 5 человек
В Перми задержан один из владельцев гостиницы «Карамель», в которой произошла авария в ночь на 20 января. Об этом редакции «Комсомольской правды» сообщил источник, близкий к ситуации.
Напомним, в ночь с 19 на 20 января в мини-отеле из-за прорыва трубы погибли пять человек. Постояльцы сварились заживо в кипятке. Троих пострадавших отправили в больницу.
Одного из владельцев задержали несколько часов назад. Местонахождение второго совладельца не удалось установить. Сотрудники правоохранитеьных органов разыскивают подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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