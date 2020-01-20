В Перми задержали владельца гостиницы, где обварились кипятком 5 человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:01:04+03:00

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В Перми задержан один из владельцев гостиницы «Карамель», в которой произошла авария в ночь на 20 января. Об этом редакции «Комсомольской правды» сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в мини-отеле из-за прорыва трубы погибли пять человек. Постояльцы сварились заживо в кипятке. Троих пострадавших отправили в больницу.

Одного из владельцев задержали несколько часов назад. Местонахождение второго совладельца не удалось установить. Сотрудники правоохранитеьных органов разыскивают подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU