2020-01-20T14:01:04+03:00
Происшествия

В Перми задержали владельца гостиницы, где обварились кипятком 5 человек

Среди погибших одни ребенок
Лилия Абибулаева
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Местонахождение второго совладельца не удалось установить.Местонахождение второго совладельца не удалось установить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Перми задержан один из владельцев гостиницы «Карамель», в которой произошла авария в ночь на 20 января. Об этом редакции «Комсомольской правды» сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в мини-отеле из-за прорыва трубы погибли пять человек. Постояльцы сварились заживо в кипятке. Троих пострадавших отправили в больницу.

Одного из владельцев задержали несколько часов назад. Местонахождение второго совладельца не удалось установить. Сотрудники правоохранитеьных органов разыскивают подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»

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