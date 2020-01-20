В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:43:29+03:00

В районе было отключено отопления, чтобы устранить неполадку Фото: Елена КОНОВА

Постановление об этом подписал Дмитрий Самойлов

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Мэр города ввел режим ЧС в Перми после аварии в Индустриальном районе. Дмитрий Самойлов подписал соответствующее постановление.

Утром в понедельник, 20 января, после аварии в хосте «Карамель» в администрации Индустриального районе прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в мини-отеле из-за прорыва трубы погибли пять человек. Постояльцы сварились заживо в кипятке. Троих пострадавших отправили в больницу.

Специалисты администрации проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали помещения. Также в районе было отключено отопления, чтобы устранить неполадку.

Отопления и горячего водоснабжения нет по адресам: лица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271); улица Мира, 6а, 8а; улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27б, 27г; улица Снайперов, 6, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU