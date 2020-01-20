«Отдельная благодарность мужикам спасателям». Максим Решетников прокомментировал ЧП в пермском хостеле
- Тяжелый понедельник. Ночью произошла страшная авария. Из-за прорыва трубы в Индустриальном районе погибли 5 человек, из них один ребенок, - сообщил в социальных сетях губернатор.
Максим Решетников отметил, что соответствующие органы проведут все необходимые проверки. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поблагодарил спасателей.
- Сейчас - сил семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Всем, чем надо, поможем. Отдельная благодарность мужикам-спасателям - сами получили ожоги, вытаскивая людей, - подчеркнул губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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