«Отдельная благодарность мужикам спасателям». Максим Решетников прокомментировал ЧП в пермском хостеле

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:03:26+03:00

Губернатор отметил, что будет проведена проверка

Изменить размер текста: A A

- Тяжелый понедельник. Ночью произошла страшная авария. Из-за прорыва трубы в Индустриальном районе погибли 5 человек, из них один ребенок, - сообщил в социальных сетях губернатор.

Максим Решетников отметил, что соответствующие органы проведут все необходимые проверки. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поблагодарил спасателей.

- Сейчас - сил семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Всем, чем надо, поможем. Отдельная благодарность мужикам-спасателям - сами получили ожоги, вытаскивая людей, - подчеркнул губернатор.

Читайте также:

Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)

«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)

Опубликован список пострадавших клиентов пермского отеля, где людей сварили в кипятке (подробнее)

В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)

Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)

«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)

«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU