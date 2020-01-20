Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение после ЧП в пермском хостеле
В Instagram музыканта Сергея Шнурова появилось видео с места ЧП в Перми и стихотворение к нему.
Напомним, в ночь на 20 января в пермском хостеле прорвало трубу. Горячая вода и пар отрезали постояльцам пути отступления. В подвале, где находилась гостиница, нашли тела 5 человек, в числе которых 4-летний ребенок. Трех человек с ожогами доставили в больницу.
В своем стихотворении Сергей Шнуров говорит, что из-за халатности и жажды наживы, вновь погибли люди.
Подписчики поддержали музыканта.Пост набрал 14 тысяч лайков и около 400 комментариев.
Читайте также:
Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)
«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)
"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)
Опубликован список пострадавших клиентов пермского отеля, где людей сварили в кипятке (подробнее)
В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)
Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)
«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)
«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»