20 Янв. 2020 2020-01-20T12:13:44+03:00

Им лидер группировки «Ленинград» поделился в социальных сетях

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В Instagram музыканта Сергея Шнурова появилось видео с места ЧП в Перми и стихотворение к нему.

Напомним, в ночь на 20 января в пермском хостеле прорвало трубу. Горячая вода и пар отрезали постояльцам пути отступления. В подвале, где находилась гостиница, нашли тела 5 человек, в числе которых 4-летний ребенок. Трех человек с ожогами доставили в больницу.

shnurovs Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение после ЧП в пермском хостеле

В своем стихотворении Сергей Шнуров говорит, что из-за халатности и жажды наживы, вновь погибли люди.

Подписчики поддержали музыканта.Пост набрал 14 тысяч лайков и около 400 комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU