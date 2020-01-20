В Перми рядом с гостиницей, где сварилось 5 человек, произошел еще один прорыв

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:15:36+03:00

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В пресс-службе пермской администрации сообщили о том, что за 200 метров до дома, где находилась гостиницы «Карамель», произошел прорыв трубы. Это случилось за некоторое время до ЧП.

Напомним, в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле прорвало трубу. На постояльцев полился кипяток. От ожогов погибли 5 человек, трое находятся в больнице.

В министерстве ЖКХ сообщили, что из-за прорыва трубы жители 16 домов остались без отопления. Специалисты устраняют последствия аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU