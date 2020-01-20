Стало известно, какие ожоги получили пострадавшие при ЧП в хостеле Перми, где прорвало трубу отопления
Заведующий в ожоговом центре Перми Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в хостеле, где из-за прорыва трубы отопления погибли пять человек.
- Общая площадь ожоговых ран у 33-летней женщины - 35 %, у пострадавшего 35-летнего мужчины - 20 %, у 28-летнего мужчины - 15 %, - рассказал Андрей Бабиков. - Состояние женщины оценивается как "тяжелое", состояние мужчин - "средней тяжести". В настоящее время больным проводится весь необходимый перечень комплексного обследования и лечения.
Напомним, что ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в частной гостинице "Карамелька" прорвало трубу отопления. Постояльцы не могли оттуда выйти, потому что в гостинице нет ни окон, ни аварийных выходов. Кипятка было столько, что он лился из-под двери в хостел. В результате ЧП погибли пять человек, еще трое попали в больницу.
Читайте также:
Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)
«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)
"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)
Опубликован список пострадавших клиентов пермского отеля, где людей сварили в кипятке (подробнее)
В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)
Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)
«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)
«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»