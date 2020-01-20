2020-01-20T11:00:04+03:00
Происшествия

Стало известно, какие ожоги получили пострадавшие при ЧП в хостеле Перми, где прорвало трубу отопления

В больнице остаются трое человек
Елена КОНОВА
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Трагедия произошла глубокой ночьюТрагедия произошла глубокой ночьюФото: Василий Вахрин
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Заведующий в ожоговом центре Перми Андрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в хостеле, где из-за прорыва трубы отопления погибли пять человек.

- Общая площадь ожоговых ран у 33-летней женщины - 35 %, у пострадавшего 35-летнего мужчины - 20 %, у 28-летнего мужчины - 15 %, - рассказал Андрей Бабиков. - Состояние женщины оценивается как "тяжелое", состояние мужчин - "средней тяжести". В настоящее время больным проводится весь необходимый перечень комплексного обследования и лечения.

Напомним, что ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в частной гостинице "Карамелька" прорвало трубу отопления. Постояльцы не могли оттуда выйти, потому что в гостинице нет ни окон, ни аварийных выходов. Кипятка было столько, что он лился из-под двери в хостел. В результате ЧП погибли пять человек, еще трое попали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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