В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-03T14:05:58+03:00

В "скорой помощи" предполагают, что пострадавших может быть больше Фото: Василий Вахрин

Среди которых 7 детей до 14 лет

Изменить размер текста: A A

Последнее время в Перми бурно обсуждается тема бродячих собак. Каждый день появляются случаи агрессии со стороны бездомных животных. В пермской «скорой помощи» сообщили, что только за ноябрь на вызов «укушен собаками» врачи выезжали 27 раз.

Среди этих 27 человек 7 пострадавших - дети до 14 лет. В минувшие выходные был самый тяжелый случай. На 7-летнего мальчика накинулась стая собак. Ребенка с множественными укусами и скальпированной раной отправили в реанимацию.

- Обращаем ваше внимание, что 27 вызовов – это только то, что отработала скорая. Сколько покусанных обратились в медицинские учреждения самостоятельно или не обратились вовсе, мы не знаем; предполагаем, что их в несколько раз больше, - отметили в пресс-службе «скорой помощи»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На бродячих собак нам никто там не жаловался». Уволенный руководитель службы по отлову прокомментировал нападение собак на детей.

По его словам, многие собаки в этом микрорайоне Перми находятся на самовыгуле[аудио] (подробнее)

«Он был весь в крови и без скальпа». Что говорят очевидцы нападения стаи собак на детей в Перми

По словам местных жителей, собаки кусали здесь людей и раньше[аудио] (подробнее)

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку.

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии[аудио] (подробнее)

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки.

По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку [аудио] (подробнее...)

После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности.

Пенсионерку, по одной из версий, растерзала стая собак (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU