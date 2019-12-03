2019-12-03T14:05:58+03:00
Происшествия

В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек

Среди которых 7 детей до 14 лет
Лилия Абибулаева
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В "скорой помощи" предполагают, что пострадавших может быть большеВ "скорой помощи" предполагают, что пострадавших может быть большеФото: Василий Вахрин
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Последнее время в Перми бурно обсуждается тема бродячих собак. Каждый день появляются случаи агрессии со стороны бездомных животных. В пермской «скорой помощи» сообщили, что только за ноябрь на вызов «укушен собаками» врачи выезжали 27 раз.

Среди этих 27 человек 7 пострадавших - дети до 14 лет. В минувшие выходные был самый тяжелый случай. На 7-летнего мальчика накинулась стая собак. Ребенка с множественными укусами и скальпированной раной отправили в реанимацию.

- Обращаем ваше внимание, что 27 вызовов – это только то, что отработала скорая. Сколько покусанных обратились в медицинские учреждения самостоятельно или не обратились вовсе, мы не знаем; предполагаем, что их в несколько раз больше, - отметили в пресс-службе «скорой помощи»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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