В Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала на куски

Несколько дней назад в Перми случилось ЧП - стая собак набросилась на пенсионерку и разорвала ее на куски.

8 октября женщина вышла на прогулку. Когда она была в районе улицы Фрезеровщиков, недалеко от элитного жилого комплекса, на нее кинулась стая собак.

- По нашей версии, они схватили женщину зубами за одежду и просто утащили в лог, где разорвали на части, - сообщил источник, близкий к ситуации.

Между тем, сын пенсионерки обеспокоился, что мамы нет дома. Он начал ее разыскивать самостоятельно, а позже обратился в полицию.

- 14 октября поступило заявление о пропаже 80-летней пенсионерки, - таким комментарием ограничились в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, недавно удалось отыскать в логу одежду пенсионерки, она была в крови. Позже рядом нашли кисть руки женщины.

Это не последнее нападение собак в Пермском крае за последнее время. В августе на третьеклассника также набросились собаки. Одна из них укусила ребенка за ногу.