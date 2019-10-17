2019-10-17T09:28:23+03:00
Происшествия

В Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала на куски

Как сообщил источник, удалось найти только кисть женщины
Алиса СОКОЛОВА
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Накануне полицейские нашли одежду женщины - она была в кровиНакануне полицейские нашли одежду женщины - она была в кровиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несколько дней назад в Перми случилось ЧП - стая собак набросилась на пенсионерку и разорвала ее на куски.

8 октября женщина вышла на прогулку. Когда она была в районе улицы Фрезеровщиков, недалеко от элитного жилого комплекса, на нее кинулась стая собак.

- По нашей версии, они схватили женщину зубами за одежду и просто утащили в лог, где разорвали на части, - сообщил источник, близкий к ситуации.

Между тем, сын пенсионерки обеспокоился, что мамы нет дома. Он начал ее разыскивать самостоятельно, а позже обратился в полицию.

- 14 октября поступило заявление о пропаже 80-летней пенсионерки, - таким комментарием ограничились в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, недавно удалось отыскать в логу одежду пенсионерки, она была в крови. Позже рядом нашли кисть руки женщины.

Это не последнее нападение собак в Пермском крае за последнее время. В августе на третьеклассника также набросились собаки. Одна из них укусила ребенка за ногу.

«На моего сына набросилась целая стая!» - рассказала мама 9-летнего Егора

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ИСТОЧНИК KP.RU

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