"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

- Собаки до сих пор иногда приходят, правда, не их не так много, как раньше, - говорит одна из жительниц дома по улице Фрезеровщиков.

"Нашли кусок ткани с кровью"

В Перми произошла трагедия. По словам источника, близкого к ситуации, на пенсионерку напала стая собак, и она погибла. Еще неделю назад женщина отправилась на могилу, где был похоронен ее пекинес. Обратно она не вернулась. Сын пенсионерки забеспокоился, что матери долго нет. Он искал ее самостоятельно, но в итоге обратился в полицию.

- Скорее всего, на нее напала стая бродячих собак, утащила в лог и растерзала, - рассказал наш собеседник. - Там был найден кусочек ткани с кровью.

"Собаки и раньше нападали"

Мы отправились на место происшествия - к новостройкам в Мотовилихинском районе Перми. Выйдя из машины, мы сразу же услышали лай.

- Это что, бродячие собаки? - спросили мы у одной из жительниц.

- Нет, тут они стаями почти не ходят - только иногда прибегают из микрорайона Разгуляй, - ответила она. - Все остальные собаки - домашние, живут в частном секторе чуть ниже. Поэтому мне эта история с пропавшей женщиной показалась странной. Я тут живу очень долго, и ни разу не слышала про нападение собак.

- А вы знали пропавшую женщину?

- Да, она тут гуляла со своим пекинесом очень часто - у нее дети живут недалеко от меня.

- Говорят, что она как раз в тот день пошла к нему на могилу в лог. Он довольно крутой, тропинок вниз не видно.

- Нет, тропинка там как раз и есть, просто погода сейчас такая - не увидите и не спуститесь.

В лог идет очень крутой спуск, который сейчас размыло из-за снегаФото: Василий Вахрин

Мы отправились к жителям новостроек. Они, напротив, утверждают, что появление бездомных собак в этом районе не редкость.

- Когда мы сюда заехали, еще пару лет назад, тут лай сутками стоял - за ребенка было страшно, - рассказала жительница новостройки. - Тогда помню, что собаки на кого-то напали. В 2017 году тоже было - люди даже обращались в отлов за помощью, но никто так и не приехал. Сейчас тут спокойней, но лай все равно слышим и периодически видим собак.

Отпечаток собачьей лапы мы нашли в районе логаФото: Василий Вахрин

Между тем, следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

- В ходе проведения широкомасштабной поисковой операции с участием сотрудников полиции, следователей-криминалистов и волонтеров в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак.

Сейчас на месте происшествия все еще работают полицейские, сотрудники следственного комитета и волонтеры из поисковых отрядов.

- Да, ситуация, действительно, очень странная, - кратко высказался по поводу происшествия один из следователей.

"Собак надо отлавливать"

Тем временем, в социальных сетях идет бурное обсуждение сложившейся ситуации. Одни считают, что собак в городе почти не отлавливают.

- С детьми иной раз гулять страшно, - пишут пермяки.

Другие же считают, что дело в безответственном отношении к животным - собак выкидывают на улицу, у них появляются щенки. Образуются целые стаи бездомных животных.

- Но главный вопрос тут не: "Кто виноват?". Уже давно и остро назрел вопрос: "Что делать?".

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