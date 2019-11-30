«Он был весь в крови и без скальпа». Что говорят очевидцы нападения стаи собак на детей в Перми

Накануне вечером, в пятницу, 29 ноября, в Перми произошла еще одна трагедия с участием бродячих собак – в частном секторе Мотовилихи стая напала на детей, катающихся с горки. Мы съездили туда и поговорили с местными жителями.

Александр показывает, где видел стаю собак.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Происшествие случилось в микрорайоне Висим на улице Нагорная. Обычный частный сектор, почти за каждым забором слышится лай, но это собаки домашние, и сидят они на цепи. В одном месте улицы – крутой склон, трое мальчиков скатываются по нему на ледянках и бегут в сторону лога. Именно там бродячие собаки и напали вчера на детей.

- Я в то время была на работе, а когда возвращалась домой, соседка сказала, что в логу собаки загрызли ребенка, - рассказывает девушка, которая живет по соседству с семьей пострадавшего мальчика. – Я только спросила: насмерть? Она ответила, что к счастью, нет. А потом уже мне папа рассказал, что ребенок был наполовину живой, с него сняли скальп, остался кусок мяса. Ужас!

Местные жители, которых мы встретили, сообщили нам, что мальчика и его семью не знают. Они недавно сюда переехали и снимают здесь дом.

Дети в логу катаются на ледянках и снегокатах.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Одним из первых на месте трагедии оказался Александр. Он живет поблизости и помогал вытаскивать пострадавшего ребенка из лога. По его словам, все случилось в 6-м часу вечера:

- Я пришел домой часов в 5, и мне бывшая жена сразу сказала: «Вылетай с лопатой, на улице грызут ребенка». Я сначала ничего не понял, но вылетел быстрее с лопатой. Потом увидел, что в сторону лога, в начало улицы, идут мужчина с женщиной, пошел с ними. К нам присоединился еще один сосед, и мы спустились вниз. Женщина осталась наверху, направляла нас. Она и закричала, что внизу лежит мальчик. Мы подбежали к нему, они хрипел. Втроем мы начали его вытаскивать за пуховик, я приподнимал спереди за воротник, остальные помогали сзади. Он весь был в крови, периодически терял сознание. Мы ему постоянно говорили: «Говори, говори». А на той стороне лога я заметил стаю большущих собак, их штук 8 точно было.

Пострадавшего мальчика трое мужчина тащили вверх за пуховик.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Ребенка подняли до первого дома, занесли внутрь. Приехали полиция и «скорая помощь», начали проводить реанимационные действия, а потом увезли в больницу.

Собаки напали на мальчика в самом низу лога, у дороги, когда, видимо, он съехал с горы. Сразу видно, что катаются здесь часто – весь склон заезжен и накатан. На снегу в некоторых местах остались следы крови. Поднимать мальчика мужчинам пришлось в крутую гору.

На другой стороне лога появляются трое парней с ледянками и снегокатом.

- А ну-ка, марш отсюда! – кричит им Александр. – Здесь нельзя кататься!

- Кто запретил? – удивляются они.

- Здесь вчера ребенка собаки загрызли.

Детская компания тут же исчезает.

- Мы когда мальчика вытаскивали, пришли еще ребята, - вспоминает Александр. – Я их начал прогонять. Но они, как посмотрели на нас, и сами в шоке убежали.

Обычно здесь в выходные дни куча детворы, все катаются с горки, но в эту субботу склон пустой. Местные жители своих детей сюда не пускают. Как рассказывает Александр, после случившегося мимо его дома шли двое мальчиков. Они возвращались из школы со второй смены домой в лог на улицу Смирнова, было уже темно. Его дочь их остановила и попросила, чтобы их встретила мама. А так дети обычно ходят сами.

Здесь Александр нашел истекающего кровью ребенка.Фото: Екатерина ГАСПЕР

По словам местных жителей, бездомные собаки бегают здесь давно, их логово – внизу на теплотрассе. Люди звонили в службу по отлову, но безрезультатно. Александр рассказал, что несколько лет назад его самого укусили за ногу, пришлось ставить прививку от столбняка, кусали и его зятя, и еще было несколько случаев. Мужчина до сих пор не может прийти в себя от увиденного.

- Я первый раз такое увидел, - говорит он. – Впечатления вчерашнего дня не отпускают.

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