2019-10-17T19:32:44+03:00
Происшествия

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Поиски пожилой пермячки, ставшей жертвой собак в Мотовилихинском районе, еще продолжаются, но следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

- В ходе проведения широкомасштабной поисковой операции с участием сотрудников полиции, следователей-криминалистов и волонтеров в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак.

А так как заниматься отловом бродячих собак должна Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, то уголовное дело возбуждено в отношении руководителей этой службы.

Кадры с камер наружного видеонаблюдения подтвердили, что пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак. Учитывая повышенный общественный резонанс произошедшего, расследование уголовного дела передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пермскому краю. Создана специальная следственная группа.

- В настоящее время проводятся дополнительный тщательный осмотр места обнаружения останков и фрагментов одежды, подворовой обход близлежащих домов, изымается и анализируется соответствующая документация, регламентирующая деятельность по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены соответствующие судебные экспертизы, в том числе по идентификации обнаруженных останков, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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