"Мальчик был в крови и терял сознание". После нападения стаи собак на детей в Перми усилили работу службы отлова

29 ноября стая собак напала на троих детей, катавшихся с горке в микрорайоне Висим. Один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В этот же день мэр города уволил и руководителя службы отлова Игоря Сафонова. Он рассказал "КП", что собак удалось найти в тот же день по следам крови. Их забрала служба отлова.

После случившегося мы поговорили с заместителем начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Львом Третьяковым.

- Есть несколько свидетельств о том, что это были за собаки, - сообщил он. - Да, некоторые пойманные собаки имеют метку, что они раньше проходили через отлов и чипирование. Сейчас мы выясняем, кто у них хозяин, кому их выдали.

- Значит ли это, что система отлов-стерилизация-выпуск не работает?

- Изначально ученые говорили, что вероятность того, что после стерилизации должна снижаться агрессия, составляет больше 50 %. Но эти слова "более 50", "должна"... Наука же очень аккуратно комментирует такие вещи и дает прогнозы.

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- Будут ли в будущем меняться подходы к нахождению собак на территории города?

- Сейчас мы дополнительно усиливаем отлов. Например, вчера почистили все на территории, где собаки напали на детей - дополнительно взяли оттуда еще четыре собаки. А всего стая состояла из восьми собак.

- Что изменится после закона о защите животных?

- Наша задача - выдать всех адекватных собак. Причем мы будем выдавать их ответственным людям под конкретный адрес, чтобы в будущем контролировать ситуацию. А агрессивных будем держать в приюте.

Напомним, что в октябре 80-летняя пермячка пропала после того, как ушла навестить могилку своей собаки в логу по улице Фрезеровщиков. Когда волонтеры вышли на поиски женщины, они нашли в логу ее одежду. Что-то было в крови, что-то - со следами собачьих зубов. Сын пенсионерки уверен, что женщина стала жертвой бродячих собак. После случившегося в отношении руководителя службы отлова было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

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