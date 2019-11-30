«На бродячих собак нам никто там не жаловался». Уволенный руководитель службы по отлову рассказал свою версию произошедшего

В пятницу, 29 ноября, мэр Перми Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игоря Сафонова. Поводом стало нападение стаи собак на детей, катающихся с горки. В результате 7-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него был снят скальп и он потерял много крови.

Мы обратились к теперь уже бывшему руководителю учреждения за комментариями. Игорь Сафонов рассказал «Комсомольской правде – Пермь», что за последнее время, в частности, в ноябре, заявок на отлов собак от жителей в этом районе не было.

- Там нет стаи как таковой, - сообщил Игорь Сафонов. – В основном собаки находятся на самовыгуле и могут быть домашними, прикормленными. Местные жители не дают нам их отлавливать. В ночь после происшествия следователи и сотрудники полиции обследовали местность и обнаружили, что следы крови вели к дому в логу. Этот дом не зарегистрирован. В нем были три собаки, одна из них с биркой. Хозяйка сказала, что это ее собаки. Служба по отлову их забрала сегодня же ночью. Сейчас следственные органы работают с этой информацией.

Бывший директор МКУ выразил мнение, что стая могла образоваться из домашних собак, которых местные жители выпускают погулять. По его словам, собаки там мигрируют от улицы Чехова и Хрустальной в сторону улицы Нагорной. Заявки на отлов были как раз с улиц Чехова и Хрустальной, туда сотрудники службы выезжали за последнюю неделю 8 раз.

На вопрос о дальнейшем трудоустройстве Игорь Сафонов ответил, что пока будет помогать учреждению в дальнейшей работе:

- Буду передавать дела новому руководителю и помогать ему организовывать работу, - сообщил он.

Председатель ТОС Венера Преснякова рассказала "Комсомолке", что бродячие собаки встречаются не только на улице Нагорная, но и во всем микрорайоне Висим, а также на Вышке 2, в Курье и в других местах.

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