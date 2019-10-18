«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку

Вторые сутки в Перми не утихают споры вокруг шоковой ситуации, произошедшей в Мотовилихинском районе города. Неделю назад в Перми пропала 80-летняя пенсионерка. Женщина живет в квартире в микрорайоне Городские горки, и в тот злополучный день она отправилась навестить могилку своего умершего пекинеса. Собака была похоронена в логу в Мотовилихинском районе, где нередко видели стаи бродячих собак. Домой женщина так и не вернулась.

Сначала родные искали пропавшую женщину самостоятельно, потом обратились в полицию. 17 октября на ее поиски собирались выйти волонтеры, но в проведение поисковой операции вмешалась погода: пошел снег с дождем.

Зато район, где в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавшую пермячку, проверили следователи и фактически тут же возбудили уголовное дело по ст. «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В качестве свидетелей - должностные лица МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», в обязанности которых входит регулирование численности безнадзорных животных.

Поиски пропавшей женщина продолжаются. Фото: соцсети.

Говоря простым и понятным языком, следователи подозревают их в том, что из-за того, что они не исполняли возложенные на них обязанности, и пропавшую женщину могла растерзать стая собак.

- Почему основной версией следствия является версия о том, что женщину загрызли собаки? – спросили мы в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

- В распоряжении следствия есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что за пропавшей женщиной идет свора собак, предположительно, бродячие животные могли напасть на женщину.

- Что конкретно эксперты-криминалисты нашли в логу?

- Фрагменты одежды и человеческие останки.

- Почему следователи сделали выводы, что одежда могла принадлежать пропавшей женщине?

- Родственники описали ту одежду, в которой она была в день исчезновения. По описанию одежда совпадает с той, что была найдена в логу в Мотовилихинском районе.

- Останки человеческих костей отправили на экспертизу? Что будут устанавливать криминалисты?

- Да, останки ушли на экспертизу, и продлится она около месяца. Она установит наличие собачьей слюны на фрагментах одежды и человеческих костях и тогда, увы, можно будет с уверенностью сказать, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак.

Максимальное наказание, которое по закону может грозить впоследствии тем, кто окажется на скамье подсудимых по обвинению в произошедшем – до пяти лет лишения свободы.