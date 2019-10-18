2019-10-18T13:57:03+03:00
Происшествия

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Следователи на месте происшествия нашли фрагменты одежды и человеческие останки.Следователи на месте происшествия нашли фрагменты одежды и человеческие останки.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Вторые сутки в Перми не утихают споры вокруг шоковой ситуации, произошедшей в Мотовилихинском районе города. Неделю назад в Перми пропала 80-летняя пенсионерка. Женщина живет в квартире в микрорайоне Городские горки, и в тот злополучный день она отправилась навестить могилку своего умершего пекинеса. Собака была похоронена в логу в Мотовилихинском районе, где нередко видели стаи бродячих собак. Домой женщина так и не вернулась.

Сначала родные искали пропавшую женщину самостоятельно, потом обратились в полицию. 17 октября на ее поиски собирались выйти волонтеры, но в проведение поисковой операции вмешалась погода: пошел снег с дождем.

Зато район, где в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавшую пермячку, проверили следователи и фактически тут же возбудили уголовное дело по ст. «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В качестве свидетелей - должностные лица МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», в обязанности которых входит регулирование численности безнадзорных животных.

Поиски пропавшей женщина продолжаются. Фото: соцсети.

Поиски пропавшей женщина продолжаются. Фото: соцсети.

Говоря простым и понятным языком, следователи подозревают их в том, что из-за того, что они не исполняли возложенные на них обязанности, и пропавшую женщину могла растерзать стая собак.

- Почему основной версией следствия является версия о том, что женщину загрызли собаки? – спросили мы в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

- В распоряжении следствия есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что за пропавшей женщиной идет свора собак, предположительно, бродячие животные могли напасть на женщину.

- Что конкретно эксперты-криминалисты нашли в логу?

- Фрагменты одежды и человеческие останки.

- Почему следователи сделали выводы, что одежда могла принадлежать пропавшей женщине?

- Родственники описали ту одежду, в которой она была в день исчезновения. По описанию одежда совпадает с той, что была найдена в логу в Мотовилихинском районе.

- Останки человеческих костей отправили на экспертизу? Что будут устанавливать криминалисты?

- Да, останки ушли на экспертизу, и продлится она около месяца. Она установит наличие собачьей слюны на фрагментах одежды и человеческих костях и тогда, увы, можно будет с уверенностью сказать, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак.

Максимальное наказание, которое по закону может грозить впоследствии тем, кто окажется на скамье подсудимых по обвинению в произошедшем – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Запуск новой инвестиционной системы
Из Перми в Китай открыли второй прямой рейс
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года
В Перми осудили мужчин, которые хотели ограбить банкомат
Близкие пропавшей пермячки: "Возможно, ее не собаки съели, а бомжи"
В Прикамье 15-летняя девочка упала с высоты, делая селфи
«Испуганно бегает по территории базы». В Перми обнаружили необычного зверька
В Перми открылись новые пункты сбора использованных батареек
Деньги за отопление пермякам будут возвращены автоматически
Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника
Пермяк предстанет перед судом за кражу оборудования железнодорожных вагонов
Родственница пропавшей пермячки: "По камерам видно, как она упала прямо у стаи собак"
Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом
Пермяки заплатили более 4 миллиардов долгов ради отдыха за границей
В Пермском крае внучка обокрала собственную бабушку
В Перми пройдет зрелищный конкурс «Пермь рулит!»
Стали известны подробности ЧП в Пермской школе, где распылили газовый баллончик
Пермские общественники проверили ГКБ № 6
В Прикамье при столкновении легковушек пострадали два ребенка
«Догнала машину – погибли два человека». В Березниках 60-летнюю виновницу смертельной аварии лишили свободы на два года.