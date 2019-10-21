«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки

- Мы обошли все - пусто, - говорит Дмитрий, сын пропавшей в Перми пенсионерки. - Правда, нашли какие-то косточки, но пока не известно, чьи они - их забрали на экспертизу.

Что случилось

Вторую неделю в Перми ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку Алевтину Анатольевну. 9 октября она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в логу у элитного ЖК в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию.

Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку растерзали собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.

- Если экспертиза установит наличие собачьей слюны на фрагментах одежды и человеческих останков, тогда, увы, можно будет с уверенностью сказать, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак, - сообщили в ведомстве. - По камерам видно, что за ней шла целая стая.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В качестве свидетелей - должностные лица МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

На месте работали следователиФото: Василий Вахрин

Поиски шли на прошлой неделе. В них участвовали и сотрудники следственного комитета, и волонтеры поисковых отрядов, и родственники Алевтины Анатольевны. Но, как рассказал нам ее сын Дмитрий, особых результатов пока нет.

«Нашли одежду в крови»

У Алевтины Анатольевны был любимый питомец - пекинес. Они часто гуляли у ЖК на улице Фрезеровщиков.

- Раньше у мамы было нежилое помещение там, где сейчас стоят высотки, - говорит Дмитрий. - Потом на этом месте решили построить жилой комплекс, и маме предложили переехать в квартиру на бульваре Гагарина. Эта квартира не наша по документам, мама там жила по договору.

Несколько месяцев назад пекинес умер. Пенсионерка решила похоронить питомца в логу у ЖК, где раньше стоял ее дом. Она периодически навещала могилку собаки. Вот и в тот день женщина решила спуститься в лог.

Дмитрий рассказывает, что даже не знает точную дату, когда пропала Алевтина Анатольевна. Это было или 8, или 9 октября.

- Я и видео с камер не видел, - говорит он. - Мне просто передали, что на видео мама, вроде бы, падает куда-то в сторону лога. Просто там довольно крутое место - надо спускаться по неровной тропинке под гору. Что было дальше - неизвестно. Но на видео попала и стая собак.

Дмитрий рассказал, что недалеко от могилы собаки нашли курточку. Она была местами порвана и в крови. Недалеко лежали шапка, кофта и юбка.

- В следующие дни нашли колготки и сапоги, - рассказывает Дмитрий. - Не знаю, мамины ли это колготки. У меня спросили, какие она носила. Я сказал, что черные. Найденные колготки как раз были черными. Сапоги тоже выглядели странно - один обычный, а второй - изгрызен. Кстати, во время поисков мы увидели всего троих собак из стаи. А изначально было их штук 12.

«Коллеги думают, что это убийство»

По словам мужчины, на днях волонтеры проверяли заброшенный дом, где видели бомжей. Сейчас там пусто. Найти ничего не удалось.

- Я не знаю, что произошло с мамой - мне объясняли, что если собаки напали бы на человека, они бы все равно не съели все, вместе с костями, и не прокусили бы череп, - говорит Дмитрий. - Но одежда есть, а тела - нет. Мы обследовали большую территорию - и лог, и заброшенные дома. Ничего. Только косточки какие-то нашли, их на экспертизу отправили. А вот бывшие коллеги мамы вообще считают, что это убийство. Но кому и зачем это нужно - непонятно.

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