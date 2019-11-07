После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-07T09:37:42+03:00

Пенсионерку, по одной из версий, растерзала стая собак

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В Перми предъявили обвинение руководителю МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

- Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, - сообщили "КП"-Пермь" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, речь идет о пропавшей еще в начале октября пенсионерки. 9 октября она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию. Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку, по предварительной информации, растерзали бродячие собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.

Сын пенсионерки, Дмитрий, сообщил нам, что всю одежду женщины нашли там же, у могилы. А тело - нет. Во время поисковой операции удалось обнаружить еще и останки человека, но неизвестно, кому они принадлежат. Экспертиза все еще не готова.

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ИСТОЧНИК KP.RU