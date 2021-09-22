В Перми прощаются с убитой при стрельбе в университете Екатериной Шакировой

19-летняя студентка училась на втором курсе географического факультета Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня в Перми прощаются с одной из жертв студента-первокурсника, устроившего стрельбу в государственном университете 19-летней Екатериной Шакировой.

Проводить в последний путь Катю пришли одноклассники, студенты и даже девочки, с которыми она была в детском садике. Все вспоминают ее как очень доброго светлого человека.

- Веселая, жизнерадостная девочка-куколка, у нее не исчезали ямочки на щеках, - говорит ее первая учительница.

- Фото: Андрей МАТЛИН

В университете Катя училась на на втором курсе географического факультета. Вместе с ней погибла ее университетская подруга Ксения Самченко.

- В их группе было 11 студентов, увлеченных метеорологией, теперь осталось 9, мы получаем соболезнования родным и близким погибших девочек от всего метеоролгического сообщества - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибриска, из Америки и Германии, - говорили на церемонии прощания с Катей представители университета.

Друзья и близкие Екатерины до сих пор не верят в произошедшее Фото: Андрей МАТЛИН

- Она была самым чувствительным сердечком в нашей семье, - говорят ее родные. - Она принимала близко к сердцу со слезами на глазах все наши неприятности. А вот теперь мы оплакиваем ее. Пусть душа Кати хранит всех нас.

Напомним, вооруженное нападение на пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

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