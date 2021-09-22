Стрельба в Пермском государственном университете. Последние новости на 22 сентября 2021 года

Тимур Бекмансуров находится в тяжелом состоянии. Фото: соцсети

По последним новостям на утро 21 сентября, число жертв во время стрельбы в Пермском университет выросло до 43. Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, 12 из них - в больницах в удовлетворительном состоянии. Также в стационаре лежит и сам нападавший - Тимур Бекмансуров - он находится в тяжелом состоянии, вчера ему ему ампутировали часть голени.

Сегодня родные и близкие простятся с двумя жертвами нападения - 19-летней Екатериной Шакировой и 18-летней Ксенией Самченко. Екатерину похоронят в Перми, а Ксению на ее родине в Лысьве.

Также сегодня в Пермь может прилететь глава СК России Александр Бастрыкин. Предполагается, что он посетит место трагедии и проверит, как идет расследование уголовного дела.

Напомним, утром 20 сентября всю страну облетела ужасная новость - 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в Пермский государственный университет и устроил там кровавую бойню. Его жертвами стали 6 человек, 24 получили различные травмы.

В память о погибших при стрельбе в пермском университете организовали стихийный мемориал. Мы ведем прямую трансляцию с территории Пермского государственного университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба в Пермском государственном университете. Полная хронология событий и последние новости на 20 сентября 2021 года

«Комсомолка» восстановила полную хронологию нападения Тимура Бекмансурова на государственный университет в Перми (подробнее..)

«Был замкнутым и высокомерным». Что известно о первокурснике, который открыл стрельбу из дробовика в Пермском университете

Соседи по дому говорят, что он мало с кем общался (Подробнее...)

«Он бежал по нашему этажу и стрелял». Очевидцы рассказали о том, как убегали от нападавшего и спасали раненых в ПГНИУ

Они забаррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон (Подробнее...)

Появилось видео первых минут нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет

В результате нападения Тимура Бекмансурова на пермский университет погибли шесть человек и 19 получили ранения (Подробнее...)

Список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года

Публикуем список погибших и пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года (Подробнее...)

«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Психологи и психиатры сходятся во мнении, что с психическим здоровьем у Тимура Бекмансурова не все в порядке (Подробнее..)

Появилось полное видео нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет 20 сентября 2021 года

Опубликована полная запись с камер наблюдения Пермского государственного университета, где Тимур Бекмансуров устроил стрельбу (Подробнее..)

Профессор Пермского университета Олег Сыромятников продолжал лекцию и во время стрельбы: «А что, мне надо было тоже прыгать в окно?»

Преподаватель считает, что паники можно было избежать (подробнее…)

«Хочу оставить в этом мире как можно больше боли»: что известно о Тимуре Бекмансурове, устроившем стрельбу в Пермском государственном университете

Во время нападения студенты выпрыгивали из окон и баррикадировались в аудиториях (подробнее…)