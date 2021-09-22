«Пришла в вуз за красным дипломом». 24-летняя жертва стрельбы в Пермском университете недавно закончила магистратуру

Анна Айгельдина. Фото: личная страница девушки в соцсетях

Одной из жертв студента-первокурсника, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, стала 26-летняя Анна Айгельдина. Летом Анна окончила магистратуру на химическом факультете, а в университет в тот роковой день девушка пришла забрать диплом. О том, какой была Анна, «КП» рассказали ее однокурсница и сестра.

- Нас было пять подруг, - рассказывает однокурсница Анны. - Мы учились в одной группе и постоянно были вместе, жили в общежитии в комнатах напротив, в одной из них мы часто собирались - решали задачки и просто болтали. Аня всегда нас смешила своими забавными фразами и движениями, как скажет что-нибудь: хоть стой, хоть падай. Я окончила университет, а Аня поступила в магистратуру. Мы стали реже общаться.

Аня была позитивной, отзывчивой, абсолютно бесконфликтной, веселой, доброй - вспоминает о ней подруга.

- Она, как и все девочки, мечтала о простом человеческом счастье - найти свою любовь, выйти замуж и устроиться на хорошую работу. Я навсегда запомню ее как очень красивую и веселую девчонку.

Сестра Анны рассказала, что в тот роковой день она пришла забирать красный диплом.

- Она приехала в университет со своим женихом, - рассказывает сестра Анны. - По пути сказала, что хочет кушать. Жених предложил куда-нибудь заехать, а она сказала: «Давай после университета». Зашла в корпус, а жених остался ждать на улице, но так и не дождался.... Аня была очень жизнерадостная, домашняя, любила животных, могла всегда найти общий язык с любым человеком, очень эмоциональная, я бы сказала даже чересчур эмоциональная, если кто-то при ней получит маленькую царапину, она тут же рвалась ее обработать. На первом месте у нее была учеба, Аня всегда тянулась к знаниям, только потом у нее появился жених и она стала еще намного счастливее. Аня не курила, практически не пила, говорила, что ей и без этого весело. Еще она очень любила фотографировать и фотографироваться. Я никогда ее не забуду.

Напомним, вооруженное нападение на пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

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