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Происшествия20 сентября 2021 23:48

В память о погибших при стрельбе в пермском университете организовали стихийный мемориал

Каждый может прийти и почтить память погибших
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: instagram министра образования Пермского края Раисы Кассиной

Фото: instagram министра образования Пермского края Раисы Кассиной

У пятого корпуса Пермского государственного университета развернут временный мемориал жертвам сегодняшней трагедии. Каждый может прийти и почтить память погибших.

- Это трудно принять... Мы все вместе переживаем непостижимую потерю. Искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Душевных сил пережить эту страшную трагедию. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами, - написала в своем instagram министр образования Пермского края Раиса Кассина.

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