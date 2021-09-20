В память о погибших при стрельбе в пермском университете организовали стихийный мемориал

Фото: instagram министра образования Пермского края Раисы Кассиной

У пятого корпуса Пермского государственного университета развернут временный мемориал жертвам сегодняшней трагедии. Каждый может прийти и почтить память погибших.

- Это трудно принять... Мы все вместе переживаем непостижимую потерю. Искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Душевных сил пережить эту страшную трагедию. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами, - написала в своем instagram министр образования Пермского края Раиса Кассина.