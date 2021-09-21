Трагедию в Пермском университете можно было предотвратить: разбираемся, почему погибло столько людей и так много раненых

После стрельбы в пермском университете следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Фото: соцсети

Главный вопрос, который сейчас занимает и различных экспертов, и простых обывателей: можно ли было предотвратить трагедию или уменьшить количество жертв бойни, которую устроил юрист-первокурсник?

Пропускная система аукнулась огромными пробками

Начнем с охраны вуза. В частной охранной организации «Арсенал-Регион», с которой у университета заключен договор, от комментариев отказываются, поэтому нашими экспертами в вопросе безопасности вуза стали те люди, чья деятельность или учеба связана с пермским университетом.

- До 2009 года вход на территорию университета был свободен для всех желающих, - вспоминают они. - Затем кампус огородили по периметру железным забором и поставили будки КПП с охранниками. Одна была со стороны вокзала Пермь II (через нее и прошел на территорию налетчик. - Ред.), вторая - со стороны пятого корпуса. Через эти - западный и восточный входы - проходила большая часть студентов и сотрудников, приезжающих в университет на общественном или личном транспорте.

Попасть на территорию можно еще через два-три неофициальных входа, но чаще ими пользуются только знающие люди или те, кто живет в студенческих общежитиях.

Свой первый выстрел юрист-первокурсник сделал перед входом в университетский кампус - по проезжавшей мимо машине. Фото: скриншот видео

Та пропускная система, которую ввели в 2009-м, просуществовала всего две недели и была ликвидирована. Причина - огромные пробки по утрам на входе и систематические опоздания на пары.

- Да, порядка тогда стало больше: исчезли заглядывающие на территорию люди без определенного места жительства, но этой ситуацией оказались недовольны не только студенты и преподаватели, но и обычные пермяки. Почему они не могут беспрепятственно пройти по обычным городским улицам?

В результате вход сделали открытым, и любой мог вновь свободно пройти на территорию. Часто в родную альма-матер приходили бывшие выпускники, чтобы вспомнить годы учебы или просто посидеть у фонтана. Обычные горожане приходили на экскурсию в Мешковский комплекс или Ботанический сад.

Но охрану на КПП по внешнему периметру все-таки оставили: сотрудники ЧОП дежурили там по одному или вдвоем и следили за порядком.

- Проходить нужно было через будку, где за стеклом сидит охранник, металлодетекторов в ней не было, - объясняют в вузе. - Ни документов, ни пропусков они обычно не спрашивали.

Охранник вуза пытался остановить вооруженного студента на входе в учебное заведение. Фото: соцсети

Именно охранник западного входа и стал первым, кто попытался преградить путь вооруженному бандиту в бронежилете, но первокурсник, не задумываясь, выстрелил в него. Ранил. Сейчас пострадавший в больнице.

Когда на месте трагедии работали следователи, дорогу по улице Даньшина перед входом в университет перекрыли, и нашли возле КПП несколько гильз.

Электронные пропуска и открытые аудитории

Но если вход на территорию университета был свободный, то беспрепятственно пройти в корпуса было нельзя: во время прошлогоднего карантина в университете начали внедрять пропускную систему. Электронный пропуск вшивали прямо в студенческий билет, его нужно было прикладывать при проходе через турникет.

Но, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, турникеты не стали преградой для вооруженного налетчика. Он, даже имея официальный студенческий билет, не стал им пользоваться в момент нападения, а просто перешагнул через турникет.

Из этой многоэтажки на Крохалевке Тимур вышел утром 20 сентября. Фото: Андрей МАТЛИН

Еще один момент, который мог бы повилять на безопасность и уменьшить количество пострадавших, это… ключи от аудиторий.

- В прошлом году после окончания карантина было принято решение не закрывать аудитории, чтобы они постоянно проветривались, - объясняют наши собеседники. - Преподавателям перестали выдавать ключи, и в момент опасности они уже не имели возможности закрыть двери аудитории. А на втором этаже, куда направился Бекмансуров, была масса аудиторий, куда он мог зайти и открыть огонь.

Среди них и самая большая - 202-я аудитория, в которой обычно проводят большие потоковые лекции. По расписанию третьей парой в ней тоже стояла лекция. И именно из окон этой аудитории, пытаясь спастись, прыгали ребята-студенты, которых сняли на видео очевидцы. Судя по кадрам, большинству удалось это сделать: ребята приземлялись, вставали и бежали подальше от этого жуткого места, но были и такие, кто получил тяжелые травмы и сейчас лежит в больнице.

- И страх у тех студентов был далеко не беспричинный, налетчик точно проходил там, ведь один из погибших был обнаружен именно возле 202-й аудитории, - объяснили «КП» в вузе. - Потом по переходу он направился из восьмого корпуса в химический. Кстати, идя по переходу, налетчик вполне мог свернуть в ДК, где тоже много аудиторий для потоковых лекций, и жертв могло быть больше.

Еще накануне студент оповестил пользователей соцсетей о своих намерениях и выложил фото в этом одеянии. Фото: соцсети

Что касается «тревожных кнопок», которыми был оборудован вуз, то, по словам нашего источника, сигнал о ЧП, происходящем в вузе, прозвучал на пульте трижды. Ближайшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии находились в этот момент на маршруте патрулирования и приехали на место в тот момент, когда полицейский уже успел обезвредить налетчика.

«Парень, зачем тебе столько патронов?»

Еще один вопрос, который возникает у любого здравомыслящего человека, почему 18-летнему парню продали столько патронов? Аж 105! Почему ни у кого не возникла мысль: парень, а тебе куда столько? За ответом на него мы отправились в магазин, где и приобрел первокурсник дробовик и патроны.

В интернете еще в день трагедии начало гулять видео, как высокий парень с длинными распущенными волосами в черной маске спокойно стоит возле кассы в оружейном магазине. Он достает телефон и оплачивает покупку. Потом относит чек продавцу и ждет, когда ему вынесут товар. Расписывается. Снимает рюкзак, открывает его, убирает туда коробку с патронами и спокойно уходит.

В ботаническом саду во время нападения проходила экскурсия для школьников. Фото: Андрей МАТЛИН

- Это была абсолютно типичная покупка, - объясняет сотрудник оружейного отдела. - Взял 105 патронов с картечью. И по обычным меркам, это совсем немного. У нас приходят молодые люди и даже девушки, которые приобретают и по 1000 штук, так что 105 - это немного, никак не выходит за рамки обычного, поэтому никакого подозрения у продавца это не вызвало. Да и не имеем мы права отказывать человеку, которому специальные органы выдали лицензию на оружие. Для этого есть специалисты, а мы - обычные продавцы. Какие из нас психологи? Конечно, иногда покупатели приходят к нам в алкогольном опьянении или неадекватные, таким мы отказываем. А тут - парень спокойно себя вел, лицензия у него была в полном порядке, какая у нас причина не продать ему патроны или оружие? Клиент ведь всегда прав.

В магазине объяснили, что гладкоствольную помповую систему, которую приобрел Тимур Бекмансуров, чаще используют для спорта или самообороны.

- Живет, к примеру, человек на участке в отдаленном районе, где может зверь из леса выйти, и для этого ему может понадобиться это оружие, - говорит наш собеседник. - Ну, в крайнем случае, для охоты на зверя. Но для охоты эта система не так распространена.

Одиночка или нет?

Еще одно сомнение, которое закрадывается в душу, когда представляешь все последствия этой жуткой трагедии: неужели все от начала до конца юрист-первокурсник - вчерашний подросток и ученик средней школы - спланировал и осуществил в одиночку?

Ответы на эти вопросы Бекмансуров дал сам, в своем чудовищном письме, опубликованном в интернете за час до трагедии:

- Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Приходилось подавлять желание уничтожить все вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать. Если бы я не сделал это сейчас, то в будущем все равно убил бы кого-нибудь. Меня нельзя было остановить, для меня не имело значения, кого убивать и каким способом. Ни мои родственники, ни друзья не смогли бы ничего сделать, единственное, что могло меня остановить, - это смерть, благо она близка. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента. И хотя бы в эти десять минут я смогу почувствовать себя живым. Этот день станет самым насыщенным днем в моей жизни, я проживу его так, как многие из вас не проживают свои жизни.

И как бы чудовищно это ни звучало, у пермского первокурсника в интернете уже начали появляться последователи, которые успели создать фан-клуб Тимура Бекмансурова и собирают ему деньги на адвоката.

Что дальше?

- Самое страшное, что по результатам сегодняшней трагедии опять случится компания по усилению мер безопасности, - высказалась на эту тему вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - А мы уже и так превратили наши школы в подобие тюрем, куда к ребенку не может зайти даже мама. Неужели не понятно, что еще сотни тысяч охранников и электронных систем распознавания лиц никого ни от чего не спасут.

Две основные причины таких трагедий - это ощущение собственной ненужности и дома, и в школе. Детям не к кому прийти со своим горем или обидой. И вторая - это общая агрессивность в обществе: разгоны митингов, уголовка за пост в интернете, почти узаконенное домашнее насилие. Культ силы.

И такие проблемы просто так не решить, для этого необходимы глобальные изменения, и не только в системе образования и соц.защиты, а в самом социуме. Нужно сделать так, чтобы у наших детей не возникало желание стрелять.

А то ведь ведь значительно проще назначить виновного, выделить деньги на очередную систему безопасности и отчитаться снизу и до самого верха.

Но, как же страшно, когда твой ребенок ушел утром, как обычно, на занятия и не вернулся. Никогда.

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