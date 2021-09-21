Устроившего стрельбу в Пермском университете охраняют круглые сутки: «Он нужен нам живым и способным давать показания»

Перед нападением студент выложил на своей странице в социальной сети фото и записку, где рассказал о задуманном. Фото: соцсети

18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском государственном университете, находится в больнице под круглосуточной охраной полиции. Посты выставлены и у его палаты, и по периметру лечебного учреждения.

Грозит пожизненное лишение свободы

Напомним, трагедия случилось в понедельник, 20 июня, когда студент вошел на территорию вуза с оружием и открыл стрельбу по студентам и прохожим. Убиты шесть человек, 24 – ранены.

Бекмансурова во время задержания ранил сотрудник полиции, забрал оружие и оказал преступнику первую медицинскую помощь до приезда «скорой». С ранениями ног и печени его доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. Медики провели операцию, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сразу после расстрела в вузе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Если вина Бекмансурова будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Семь пострадавших отправили в Москву

- По оценке прибывшего в Пермь с бригадой специалистов Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в больницах, куда привезли людей с места ЧП, им была оказана вся необходимая помощь, в наличии – и медикаменты, и кровь для переливания, и опытный персонал, - сообщила в Instagram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Все 19 госпитализированных на сегодняшний момент живы.

Во вторник семь самых тяжелых пострадавших бортом МЧС отправили в федеральные клиники для дальнейшего лечения. Остальные продолжат лечиться в Перми.

- Хочу выразить глубокие соболезнования пострадавшим, семьям, которые потеряли близких, всем, кто скорбит вместе с ними, - говорит Анастасия Владимировна. – И, пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить неравнодушных пермяков, которые пришли в Службу крови, чтобы стать донорами для раненых людей.

Почему дети убивают детей?

- Есть большая вероятность, что Бекмансурова тоже отправят в ближайшее время в Москву, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Извините, но он нужен нам живым и способным давать показания.

После того, как врачи стабилизируют его состояние и не останется угрозы здоровью, студента отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

- Ее точно нужно проводить в Москве, в условиях стационара, с привлечением лучших экспертов, - считают силовики. – При расследовании уголовного дела нам нужно досконально изучить мотивы его поступков и поведения. Понять, по каким признакам искать таких людей еще на стадии, когда они готовятся к преступлениям подобного рода. Резня в пермской школе в 2018 года, Керчь, Казань, снова - Пермь. Что происходит в нашем обществе, почему дети идут убивать детей? Для чего сканируют поведение друг друга? Создают целые фан-клубы, романтизируя насилие и смерть. Это уже не разовые преступные акции, работает целая система, которую нужно уничтожить.

- Что объединяет эти случаи?

- Им всем важна демонстрация того действа, которое они совершают. Именно для этого все они оставляют перед преступлениями посты на своих страницах – привлечь внимание. Посмотрите на меня: какой прекрасный я и какие все вокруг - недостойный мусор. Я против всех вас, вы никогда меня не сможете понять.

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