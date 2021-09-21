Пермский убийца в балакаве, каске и с ружьем шел к университету мимо отдела полиции, камер и толпы людей: Почему его никто не остановил

Ко входу в Пермский университет несут цветы в память о погибших. Фото: Андрей МАТЛИН

Журналисты «КП» проверили, как молодому человеку - в черной униформе, балакаве и каске - удалось добраться из дома до университета через весь центр города. Пройти мимо отдела полиции, камер наблюдения, вокзала, где куча людей, и не обратить на себя внимания. И устроить кровавую смертельную стрельбу в пермском универе.

«Кот-то уж точно не виноват!»

Около 11 утра понедельника Тимур открыл сейф в своей комнате, достал пятизарядное турецкое помповое ружье с пистолетной рукояткой и положил его в большую сумку. Туда же - патронташи с десятками патронов с картечью. Затем облачился в черную амуницию - надел обтягивающие брюки, рубашку, нацепил бронежилет. На голову водрузил шлем, а сверху балаклаву. На ноги натянул высокие берцы.

Из этой многоэтажки на Крохалевке Тимур вышел утром 20 сентября. Фото: Андрей МАТЛИН

Еще накануне он оповестил пользователей соцсетей, что завтра в 19.00 о нем узнает весь мир. «Бойтесь!» - приписал он. И выложил фото в этом одеянии.

Но потом передумал и перенес срок на утро, чтобы явиться в университет, когда многие студенты пойдут домой после второй пары.

Перед уходом Бекмансуров включил компьютер и разместил длинный пост, который, судя по всему, готовил давно. Он уже собирался уходить, но увидел в комнате кота. На клочке бумаги нацарапал, чтобы животное передали родственникам, если с матерью что-то произойдет. «Кот-то уж точно не виноват!» - приписал студент.

Затем вышел и нажал кнопку лифта.

Во дворе Бекмансуров увидел ребят-соседей, но не стал к ним подходить, опустил глаза. Те удивились - не его поведению, а тому, как он одет.

- Обычно-то Тимур ходил в синих брюках и куртке, - рассказал один из них, Артем. - Он всегда был замкнутый, а в последнее время особенно. Он прошел мимо нас и сел в автомобиль синего цвета на заднее сиденье. Мы поняли, что он вызвал такси - у его мамы машины нет, а отец с ними не живет.

Первый выстрел - по машине

Подъехав к привокзальной площади, парень вышел из машины. Дальше ему пришлось идти к университету пешком. Казалось бы, территория у железнодорожного вокзала должна быть зоной особого внимания, с кучей камер наблюдения. Здесь же - постоянно дежурят наряды полиции.

В ботаническом саду в это время проходила экскурсия для школьников. Фото: Андрей МАТЛИН

Но никто внимания на странного парня не обратил. Тимур спокойно прошел двести метров, миновал вход в Ботанический сад университета. Там толпились второклашки, которых привели на экскурсию. Чуть позже он выстрелит и в их сторону, убив 66-летнюю женщину, которая привела сюда внучку…

На ходу он извлек дробовик из сумки, перепоясался патронташами, чтобы патроны были под рукой. Не утерпел, и первый выстрел сделал перед входом в университетский кампус - по проезжавшей мимо машине.

А дальше начал действовать, как в компьютерных играх, которыми увлекался. Ворвался на КПП и открыл там пальбу. Затем пошел по территории кампуса. Завидев человека, не сбавляя хода, направлял в его сторону дробовик и нажимал спусковой курок. Люди разбегались от него в разные стороны.

Больше 20 гильз

Оттуда Бекмансуров направился к восьмому корпусу. Перед входом ранил одного из студентов, тот забежал в фойе. Стрелявший вошел следом и добил его. Затем он поднялся на второй этаж. Шел по коридору и стрелял в тех, кто попадался навстречу. По переходу направился в соседний корпус. Хладнокровно в упор выстрелил в девушку, которая, ничего не подозревая, вывернула из-за угла.

На территорию кампуса сейчас не пускают, там работают следователи. Фото: Андрей МАТЛИН

Его путь, как он и планировал, прервал полицейский. Младший лейтенант Константин Калинин, сотрудник патруля ДПС, оказавшегося поблизости, побежал на звуки выстрелов. Он увидел парня в черном, тот направил на него ружье. И в ответ получил несколько пуль из пистолета. Но в одном стрелок Тимур Бекмансуров просчитался: полицейский перевязал его и вызвал «скорую». С тяжелыми ранениями ног и живота того, кто развязал бойню в университете, увезли в реанимацию.

Сколько было бы еще жертв, не прегради дорогу стрелку младший лейтенант? Следователи потом насчитают больше двух десятков стреляных гильз, и еще больше патронов осталось у него в запасе.

Ко входу в университет люди приносят цветы. Фото: Андрей МАТЛИН

Сейчас следователям предстоит изучить, насколько соответствовала требованиям система безопасности в университете. Почему нападавший смог с оружием в руках проникнуть на территорию университетского кампуса, что помешало его вычислить после поста в соцсети?

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