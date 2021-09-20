«На моих глазах ранили однокурсника!» Сын журналиста «Комсомолки» рассказал, что происходило во время массового расстрела в пермском университете

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Фото: соцсети

Во вторник, 21 сентября, в Перми объявлен день траура по погибшим в Пермском госуниверситете. Напомним, утром в понедельник 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел в вуз с заряженным дробовиком, а сам был в каске и бронежилете.

Парень начал стрелять по студентам, преподавателям и прохожим, не целясь. Люди в ужасе разбегались в разные стороны, прятались в аудиториях и даже прыгали из окон, чтобы спастись от обезумевшего налетчика.

Жертвами преступника стали 6 человек, еще 24 – госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами, полученными от падения с высоты. Студента обезвредили двое полицейских, которые первыми прибыли на место ЧП.

- В экстремальной ситуации младший лейтенант полиции Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Мемориал погибшим в сегодняшней трагедии в ПГНИУ откроется у корпуса №5, но за территорией университета – у восточного входа.

«Территория кампуса закрыта, просим вас не приходить в университет. Вы сможете прийти и оставить цветы и свечи в память о погибших завтра», - сообщили в пресс-службе университета.

О том, что происходило в момент массового убийства, рассказал сын ведущей радио «Комсомольская правда» Максим, он учится на первом курсе географического факультета.

- После пар я вышел из университета и пошел по улице к выходу из студенческого городка, - рассказал Максим. – Времени было - 11.35, я услышал выстрел совсем рядом от меня. Мы сразу толпой, человек 70, побежали кто куда – обратно в корпус, в общежитие. Я и еще человек 30 рванули в столовую, которая находится в дальнем крыле университета 8 корпуса.

- На улице была паника?

- Да, паника началась сразу же, все разбегались в разные стороны. Тут же пошли сообщения в наших группах, кураторы писали, чтобы мы оставались на своих местах и никуда не выходили. Мы были в столовой, дверь в нее не закрывалась, мы ее просто прикрыли.

- Вокруг было много людей?

- Много, как раз был перерыв. Моего однокурсника ранили в ногу. Он шел чуть впереди меня, его увезли в больницу. Было очень страшно… Только когда мы увидели на территории ОМОН, поняли, что можем выйти.