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Происшествия20 сентября 2021 21:00

«На моих глазах ранили однокурсника!» Сын журналиста «Комсомолки» рассказал, что происходило во время массового расстрела в пермском университете

Территория студенческого городка остается закрытой
Вероника РАНГУЛОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Фото: соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Фото: соцсети

Во вторник, 21 сентября, в Перми объявлен день траура по погибшим в Пермском госуниверситете. Напомним, утром в понедельник 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел в вуз с заряженным дробовиком, а сам был в каске и бронежилете.

Парень начал стрелять по студентам, преподавателям и прохожим, не целясь. Люди в ужасе разбегались в разные стороны, прятались в аудиториях и даже прыгали из окон, чтобы спастись от обезумевшего налетчика.

Жертвами преступника стали 6 человек, еще 24 – госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами, полученными от падения с высоты. Студента обезвредили двое полицейских, которые первыми прибыли на место ЧП.

- В экстремальной ситуации младший лейтенант полиции Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Мемориал погибшим в сегодняшней трагедии в ПГНИУ откроется у корпуса №5, но за территорией университета – у восточного входа.

«Территория кампуса закрыта, просим вас не приходить в университет. Вы сможете прийти и оставить цветы и свечи в память о погибших завтра», - сообщили в пресс-службе университета.

О том, что происходило в момент массового убийства, рассказал сын ведущей радио «Комсомольская правда» Максим, он учится на первом курсе географического факультета.

- После пар я вышел из университета и пошел по улице к выходу из студенческого городка, - рассказал Максим. – Времени было - 11.35, я услышал выстрел совсем рядом от меня. Мы сразу толпой, человек 70, побежали кто куда – обратно в корпус, в общежитие. Я и еще человек 30 рванули в столовую, которая находится в дальнем крыле университета 8 корпуса.

- На улице была паника?

- Да, паника началась сразу же, все разбегались в разные стороны. Тут же пошли сообщения в наших группах, кураторы писали, чтобы мы оставались на своих местах и никуда не выходили. Мы были в столовой, дверь в нее не закрывалась, мы ее просто прикрыли.

- Вокруг было много людей?

- Много, как раз был перерыв. Моего однокурсника ранили в ногу. Он шел чуть впереди меня, его увезли в больницу. Было очень страшно… Только когда мы увидели на территории ОМОН, поняли, что можем выйти.

Огромная беда для всей России
Студента Пермского университета, открывшего стрельбу на территории вуза, обезвредил сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. К несчастью, без жертв не обошлось – 6 погибших, 24 раненых…
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