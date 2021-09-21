Траур по погибшим в университете: студенты, близкие погибших, простые прохожие устроили мемориал у восточного входа в вуз

До конца недели все занятия и мероприятия в вузе отменены Фото: Григорий СЕРЕДКИН

После нескольких бесконечно дождливых дней вторник выдался на редкость солнечным, но внезапная золотая осень не радовала. Пермь скорбит по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Университет - не место насилию и борьбе. Мы искренне верим, что подобные события никогда не повторятся. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, пострадавшим в результате этих событий» - объявление на черном фоне размещено на официальном сайте вуза.

А во вторник, который был объявлен в Перми днем траура, в университете прошла траурная церемония в память о погибших. Вход на территорию закрыт, стоит оцепление полиции. Поэтому студенты, близкие погибших, простые прохожие устроили мемориал у восточного входа в вуз. Люди несли к мемориалу цветы, мягкие игрушки, зажигали свечи, ставили портреты убитых. А потом долго и молча стояли рядом…

- У меня друг с эконома пару проспал вчера, - вдруг говорит парень по имени Олег. - Просто будильник не услышал.

- И я проспала, а должна была как раз быть на занятии в этом корпусе, - признается студентка иняза Влада. - Проснулась от звонка:«Ты цела? С тобой все хорошо?»

- До конца недели все занятия и мероприятия отменены, - сообщила «КП» пресс-секретарь учебного заведения Наталья Печищева. - Сотрудники и студенты перешли на дистанционный режим обучения. Нам просто нужно время, чтобы прийти в себя и подготовиться для встречи с учащимися в аудиториях. Произошедшая трагедия стала большим стрессом для всех. Со студентами работают психологи. Для студентов, проживающих в общежитиях на территории университетского кампуса, организовано горячее питание, поскольку университетские столовые пока не работают.

Когда будут закончены следственные мероприятия на территории университета и снимут оцепление, студенты смогут забрать личные вещи, которые они оставили здесь во время эвакуации. В университете также будут проводиться внутренние проверки. В день трагедии мы просили студентов не распространять в соцсетях непроверенную информацию, в частности, о состоянии преступника. Но сейчас мы, наоборот, призываем их рассказывать о том, что они видели и испытали,- это важно с психологической точки зрения, очевидцам этой страшной трагедии важно выговориться.

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