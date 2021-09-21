«Не верится, что это коснулось нашего университета»: в ПГНИУ у корпуса №5 появился стихийный мемориал

По официальным данным, жертвами трагедии стало 6 человек. 24 ранены, семерых из них, в особо тяжелом состоянии, транспортировали в Москву. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Сегодняшний сентябрьский день выдался на редкость погожим. В этом году начало золотой осени не радует пермяков теплом. И о вчерашнем, после выхода из дома, впервые напоминают лишь приспущенные флаги на здании краевой администрации.

Я сел в трамвай №4, который идет из центра почти до университета. Такую дорогу я повторял почти каждый день все шесть лет обучения в вузе. На остановках в вагон заходят пассажиры с цветами. Параллельно по улице в сторону университета с букетами идут небольшие группы людей.

Заканчивая университет я знал, что, как и многие выпускники, обязательно буду приходить в гости. Но никак не подозревал, что вернусь сюда в первый раз по такому поводу.

Я вышел на остановке «Сквер им. Олега Новоселова» и зашел в местный цветочный магазин. В бытность студентом я покупал там цветы. Говорю: «Мне две гвоздики, пожалуйста». На что мне отвечают, что в наличии остались только красно-белые. В последней, уже наполовину пустой вазе. Красненькие все разобрали. А на часах едва наступил полдень.

Не задумываясь, беру два цветка и направляюсь вдоль общежитий по привычной дороге в сторону университета.

«Раньше казалось, что все такие трагедии были где-то далеко, в других странах и городах. Не верится, что это коснулось нашего университета», - делятся идущие к мемориалу студентки филфака ПГНИУ.

Стихийный мемориал на университетских партах расположился у восточного входа близ корпуса №5. Вход на территорию закрыт. Кампус оцеплен полицейскими.

Раньше я почти всегда встречал по дороге в вуз знакомые лица. Кто-то шел быстрым шагом, опаздывал на пару или с пары - на работу. Кто-то не спеша направлялся домой. Кто-то у КПП в суматохе затягивался сигаретой: перерыв всего 15 минут, а надо еще по нашему городку дойти до другого корпуса и в аудиторию не опоздать. Здесь тоже кипела университетская жизнь: обсуждались насущные проблемы, оценки и стипендии.

Сегодня же рядом с университетом воцарилась тишина. А знакомых лиц студенческой поры было особенно много. Но причина прийти сюда была у всех одна.

По дороге к восточной «проходной» у корпуса №5 тянутся бесконечные группы людей. Здесь все: студенты и выпускники. Меньше преподавателей, сотрудников университета, простых горожан. Территорию восточного входа и основную дорогу к вузу разделяет небольшой светофор. Он делит весь поток людей на группы.

Так и получается, что к мемориалу люди подходят небольшими группами: кладут цветы, прощаются с погибшими и уходят. Кто-то из этого бесконечного потока решает остаться, до сих пор не веря в произошедшее. Встречает старых знакомых, обсуждает трагедию. Для каждого из нашего большого университетского сообщества вчерашнее стало полнейшей неожиданностью и шоком. В ход идут истории:

«А у меня друг с «эконома» пару проспал вчера. Просто будильник не услышал и продолжил спать. А пара должна была начаться в 11:30 в восьмом корпусе», - рассказывает Олег, пришедший к мемориалу студент.

«Я должна была быть в это время в университете. Должна была идти на пару. Но так получилось, что я уснула и не поставила будильник и проснулась тогда, когда мне начали названивать и спрашивать: «Ты цела? С тобой все хорошо», - говорит Влада, студентка факультета современных иностранных языков и литератур.

В трамвайных остановках, пока не выполняющих свою основную функцию, сидят журналисты и студенты, которые не хотят покидать место памяти. Рядом с остановкой: урна, доверху наполненная обертками от гвоздик. На мемориале: цветы, мягкие игрушки, свечи и фотографии.

«Когда ты случайно принимаешь душ дольше обычного, когда случайно в фотосалоне очень долго печатали файлы. Когда случайно «собираешь» все светофоры и приезжаешь в универ на 4 минуты позже обычного. Случайно ли?», - делится Полина, студентка историко-политологического факультета.

Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Молодой человек с оружием зашел на территорию вуза и открыл огонь картечью по студентам сначала на улице, а затем - внутри корпуса №8, где размещены географический, геологический факультеты.

По официальным данным, жертвами трагедии стало 6 человек. 24 ранены, семерых из них, в особо тяжелом состоянии, транспортировали в Москву.

Нападавший - 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров был ранен во время задержания. Сейчас он прооперирован и находится в больнице.

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