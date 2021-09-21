Семерых раненых во время стрельбы в пермском университете перевезут в московские клиники

Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии перевезут в Москву. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Из Перми в Москву 21 сентября семерых раненых во время стрельбы в пермском университете перевезут самолетом МЧС. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень на своей странице в Инстаграм. Она рассказала, что все 19 раненных на сегодняшний момент живы.

- Оперативные бригады служб скорой помощи и медицины катастроф выдвинулись к месту немедленно после сообщения о ЧП. На месте была организована оценка состояния раненых и травмированных людей, оказание им экстренной помощи и после стабилизации – эвакуация в пермские клиники. В стационарах подготовлены операционные для экстренного хирургического вмешательства, и сразу после доставки пострадавших начаты операции. В больницах, куда привезли пострадавших было все необходимое для оказания им помощи - медикаменты, кровь для переливания, опытный персонал. - Сегодня утром семерых тяжелых пациентов по распоряжению Михаила Мурашко перевезут бортом МЧС в федеральные клиники для дальнейшего лечения, - рассказала Анастасия Крутень. - Остальные пострадавшие продолжат лечиться в клиниках Перми. - Им, их близким и всем, кому это необходимо, будет оказана психологическая помощь. Эти вопросы координирует краевая служба медицины катастроф, у специалистов которой, увы, накоплен большой опыт психологической поддержки и реабилитации в условиях ЧС.

Министр принесла соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в Прикамье день траура. Все мы испытываем сложные чувства – от бессильной ярости до глубокой скорби. Наша жизнь уже никогда не будет прежней. Вечная память погибшим…

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