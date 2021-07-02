«Ее организм устал страдать». Умерла жертва «Хромой лошади» Ирина Банникова

39-летняя Ирина Банникова работала в «Хромой лошади» барменом Фото: Юлия Лоза

- Час назад Ириночка ушла от нас, перестало биться сердце нашей девочки, - позвонила журналисту «Комсомолки» сестра Ирины Банниковой, которая пострадала в страшном пожаре в «Хромой лошади» и почти 12 лет была прикована к постели.

Самая тяжелая пострадавшая

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Заведение отмечало свое восьмилетие, в полночь запустили праздничный фейерверк. Горящая частица попала в потолок, а там – слоеный пирог из пыли, пластика и декоративной соломы.

Погибли 156 человек, многие остались инвалидами.

Ирина Банникова оказалась одной из самых тяжелых пострадавших. Девушка работала в клубе барменом. В ночь пожара она была на смене и не смогла выбраться из горящей ловушки. Ожогов на теле почти не было, но из-за отравления продуктами горения сильно пострадал мозг. Врачи сразу сказали, что из всех других пострадавших она самая тяжелая.

Почти два года она провела в больнице, а весной 2011 года ее выписали домой: она не могла ходить, говорить, самостоятельно принимать пищу.

Мама Ирины Тамара Оборина ушла с работы и почти 12 лет ухаживала за дочерью. Женщина до последнего верила, что сможет поднять ее на ноги: ходила по кабинетам чиновников и врачей и с боем выбивала курсовки на реабилитацию, восстановительное лечение, направления на анализы и медицинские осмотры.

Ирина Банникова с сыном Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Отдельный бой – медицинская техника, которая требовалась Ирине. Бесплатные инвалидные коляски, которые давала соцзащита, ей не подходили – не было креплений для головы, рук и ног. А более функциональные, легкие и маневренные – за бюджетный счет были не положены. Деньги приходилось собирать с помощью неравнодушных людей.

Врачи осторожно говорили о динамике

За все эти годы Тамара Геннадьевна ни разу не отступила, не сдалась и продолжала бороться за жизнь Ирины. Со временем врачи, которые раньше не давали никаких прогнозов, начали осторожно говорить: динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно.

После очередного курса реабилитации медики предложили родным женщины приобрести для нее аппарат, который называется «НейроЧат». Эта система, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться со своими близкими через компьютер.

На голову пациента крепится нейрогарнитура, которую подключат к ноутбуку. «Система» способна регистрировать и преображать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.

Организм устал бороться

С Ириной по этой программе начал заниматься специалист, и ее родные верили, что совсем скоро смогут впервые с ней поговорить. Но, к сожалению, в последний год пострадавшая на пожаре чувствовала себя хуже, сил для занятий и реабилитации было все меньше.

- В последние полгода сестра была особенно слабенькой, - говорит родная сестра Ирины Марина. – Она сильно похудела, хотя и так была очень худенькой. И с каждым днем чувствовала себя все хуже. С воскресенья «скорая» приезжала к нам каждый день. Нам всем сейчас очень тяжело, и особенно нашей маме, которая почти 12 лет от Ирины не отходила ни на шаг.

Точная причина смерти Ирины Банниковой пока не известна. Врачи, которые констатировали ее смерть, говорят, что ее организм устал страдать и бороться.

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