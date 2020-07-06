- Отмучилась моя девочка, 11 лет пролежала, - плачет Галина Васильевна, мама Ирины Пекарской.

6 июля утром стало известно о том, что в Березниках умерла пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская, которой собирали помощь всей страной

- В последние три месяца мы не были в больнице у Иринки, туда не пускали из-за коронавируса, - говорит потерявшая дочь женщина. – Причину смерти нам пока не сказали.

Последние три года жизни Ирина Пекарская провела в Березниках, в паллиативном отделении в одной палате с людьми, страдающими смертельно опасными заболеваниями. Она страшно кричала и днем, и ночью, а особенно, когда кто-то умирал.

В больнице есть храм-часовня. Матушка Елена рассказала, что приходила к Ирине и читала молитвыФото: Архив "КП"

А 6 июля не стало и самой Ирины… В полночь запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там – пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно.

Напомним, в полночь 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там – пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно.

В результате погибли 156 человек, а более ста получили тяжелые травмы и ожоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/413184" frameborder="0"></iframe> Пожар в Перми унёс 100 жизней за три минуты. Как это было.Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" 4 декабря: более 130 человек пострадало, в тяжелом состоянии 79 раненых.

Ирина Пекарская - молодая цветущая женщина - получила различные травмы и повреждения, но доминирующий диагноз – токсическая и постгипоксическая энцефалопатия. Отравление угарным газом вызвало необратимые последствия в ее головном мозге, поэтому последние 11 лет жизни Ирина провела, не узнавая никого и ничего.

Детям Ирины – школьникам Саше и Артуру уже сказали эту трагическую новость.

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- Саша не плакал, он все переживает в себе, молча, а Артур расплакался. Он, не смотря на то, что уже и не помнит, какой мама раньше была, очень расстраивается, что ее не стало, - объясняет Галина Васильевна.

Пожар в клубе разделил жизнь этой красивой девушки на до и после. Фото из семейного архива

Трагедия в "Хромой лошади" глазами очевидца, мнения экспертов и силовиков 00:00 00:00

Родные уже все подготовили к похоронам: купили красивое платье, заказали поминальный обед. Хоронить Ирину Пекарскую будут в среду, 8 июля.

После трагедии в «Хромой лошади», напомним, прикованная к постели Ирина шесть лет провела в неврологии пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж Сергей Колпаков: нанимал сиделок, но потом перестал оплачивать их услуги и сам в больнице не появлялся.

Сразу после пожара в клубе пермяки собирали для Пекарской деньги на лечение в ГерманииФото: из архива «КП»

Зато как опекун жены получал все выплаты от виновников трагедии (это более миллиона рублей), спонсорские средства (еще несколько сотен тысяч евро), и пенсию по инвалидности (14 тысяч рублей в месяц). Куда тратил - никто не знает. Ирину в больницу брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. Когда об этом написала «Комсомолка», неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней.

- Не знаю, приедет – нет Колпаков на похороны, - вздыхает мама Ирины Пекарской.

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Он в последнее время с сыновьями совсем не общался. Сейчас Саша и Артур останутся со старшим братом Ирины Пекарской – Сергеем, так как их бабушка - инвалид и может ходить только по квартире.

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