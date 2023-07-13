Заказчица расправы над своей подругой и ее пятилетней девочкой под Краснокамском: «Она приходила ко мне во сне»

Суд отправил виновную на принудительное лечение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 июля, в Пермском краевом суде вынесли приговор заказчице убийства 45-летней женщины и ее пятилетней дочери Майе Кузьмичевой. Суд признал ее невменяемой и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ранее мы подробно писали об этом ужасном преступлении. Подробности читайте здесь.

После оглашения приговора Майя Кузьмичева поговорила с журналистами.

- Майя, раньше вы говорили, что убитая была нехорошим человеком, и от нее было много зла, что вы тогда имели в виду?

- Она была настоящей ведьмой и делала порчи людям, привороты и все на свете. Думаете, у меня шизофрения на пустом месте? Я была абсолютно здоровым человеком. Я фармацевт по образованию. Я совершенно не верила в эти чудеса, чем образованнее человек, тем больше он не доверяет этому всему - колдовству, волшебству. Это потом я прочитала и поняла, что это коснулось меня. Кто понимает, говорят, что ее в 2013 году надо было мочить. Мне сказали, что она сделала на меня "присушку", и я хотела наложить на себя руки неоднократно, просто подумала, что она пойдет со мной, так будет справедливо, чтобы не портила никому жизнь.

- А пятилетняя девочка тоже виновата в грехах матери? - Девочка не на моей совести, я не хотела, чтобы девочка была с ней, предлагала деньги людям, чтобы посидели с ребенком, но она сама ее взяла , это на совести моего сообщника.

- Как вы видите свое будущее?

- Я вообще его никак не вижу. Я до сих пор не хочу жить, потому что у меня какое-то опустошение - духовное, психологическое и психическое . Пусть я пришла в себя, "чернота" у меня ушла из головы, не знаю, может, пройду в монастырь, потому что в жизни стало не интересно.

- Если вернуть события годичной давности, то же самое бы сделали?

- Нет, я бы сама ушла на тот свет - без нее. Но на тот момент у меня было такое мнение, что она должна уйти со мной.

- Она не снится вам?

- Пару раз снилась, улыбается. Добилась своего, все равно она забрала мою душу, так или иначе. Я жива , вроде, пришла в себя, но мне от этого не легче. У меня опустошение, не знаю, помогут ли мне таблетки, поможет ли мне больница, я пока скептически к этому отношусь.

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