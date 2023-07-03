Убийцу матери и ее дочери в Прикамье просят приговорить к высшей мере наказания

Исполнитель убийства был ранее судим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 3 июля, в Пермском краевом суде состоялись прения по делу против исполнителя заказного убийства матери и ее пятилетней дочери из Башкортостана. Портал 59.ru, со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда сообщает, что прокурор Прикамья Павел Бухтояров потребовал для обвиняемого максимальное наказание — пожизненное заключение.

В пресс-службе Пермского краевого суда корреспонденту «Комсомолки» подтвердили позицию гособвинителя и добавили, что приговор обвиняемому огласят 7 июля.

Хладнокровное убийство 45-летней жительницы Башкортостана Таисии и ее 5-летней дочери, которое потрясло весь Пермский край, произошло, напомним, летом 2022 года. Изрезанное тело женщины и тело задушенного ребенка нашли закопанными в лесу под Краснокамском. Под подозрение сыщиков попала подруга Таисии Майя, к которой та приехала в гости. Майя рассказала, что Тая действительно гостила у нее, но они поссорились и та, забрав ребенка, уехала в неизвестном направлении. Майя утверждала, что сама несколько дней искала пропавшую подругу, но безрезультатно. Однако сыщики не поверили ее словам и в ходе дальнейших допросов установили, что пермячка напрямую причастна к исчезновению подруги и ее дочери.

Таисия безумно любила свою дочь. Фото: соцсети

Убийство подруги Майя спланировала заранее, но сама пачкать руки в крови не решилась и наняла для этой грязной работы 40-летнего знакомого.

Соседи говорят, что не замечали за Майей никаких странностей. Фото: соцсети

Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, и под предлогом отдохнуть заманила туда Таисию с дочкой. В доме мужчина сперва зарезал Таю, а потом задушил ребенка. После преступники загрузили бездыханные тела в машину, вывезли в лес и закопали.

Когда состоится суд на Майей, пока не сообщается. Подробнее о том, что именно толкнуло женщину на жестокое преступление и о том, как она пыталась покончить жизнь самоубийством будучи в СИЗО, читайте в нашем материале.

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