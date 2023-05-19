Заказавшая убийство матери и пятилетней дочери пермячка пыталась покончить с собой в СИЗО

Когда Майю привезли на следственный эксперимент, она улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- До оперативной службы изолятора дошла информация, что Майя может совершить самоубийство. Сотрудники колонии попросили заключенных за ней понаблюдать и подозрения подтвердились, - рассказывает «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией.

Летом прошлого года Пермь потрясло хладнокровное убийство 45-летней жительницы Башкортостана Таисии и ее 5-летней дочери. Изрезанное тело женщины и тело задушенного ребенка нашли закопанными в лесу под Краснокамском. Под подозрение сыщиков попала подруга Таисии Майя, к которой та приехала в гости. Майя рассказала, что Тая действительно гостила у нее, но они поссорились и та, забрав ребенка, уехала в неизвестном направлении. Майя утверждала, что сама несколько дней искала пропавшую подругу, но безрезультатно. Однако следователи не поверили ее словам и во время дальнейших допросов выяснили, что Майя напрямую причастна к убийству подруги и ее дочери.

Таисия безумно любила свою дочь. Фото: соцсети

«Хотела забрать у меня квартиру»

- В 2013 году она начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - объясняла в суде свое чудовищное преступление Майя.

Убийство подруги Майя спланировала заранее, но сама пачкать руки в крови не решилась и наняла для этой грязной работы 40-летнего знакомого.

Исполнитель убийства был ранее судим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, и под предлогом отдохнуть заманила туда Таисию с дочкой. В доме мужчина сперва зарезал Таю, а потом задушил ребенка. После преступники загрузили бездыханные тела в машину, вывезли в лес и закопали.

«Истинная причина убийства - женская ревность»

Однако причина убийства, названная Маей, вызывает у родственников и знакомых обеих женщин массу вопросов. Они сомневаются, что основным мотивом расправы стало названное Маей колдовство. Да, у подозреваемой действительно были проблемы с психикой, и она состояла на учете у специалистов. Даже во время задержания она вела себя не совсем адекватно - улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами. Но только ли в этом главная причина такого чудовищного поступка, и зачем убивать ни в чем не повинного ребенка?

Знакомые обеих женщин с уверенностью говорят, что истинной причиной расправы стала женская ревность. Именно поэтому Майя убила не только свою подругу, но и ее дочь.

- Она хотела не просто убить Майю, но и избавиться от любого напоминания о ней, от ее продолжения. Так несчастная девочка стала жертвой ее безумного плана, - говорит одна из подруг Таисии.

Как удалось узнать «КП», много лет назад обе женщины отбывали наказание в одной колонии, где и познакомились. Майя сидела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, а Тая была судима за грабеж в составе организованной группы с применением насилия или угрозы насилия. В колонии у Майи вспыхнули чувства к Тае, а так как первая работала на администрацию и имела некоторые привилегии, Тая ей подыгрывала, пользуясь ее положением в колонии. Но после освобождения Таисия начала устраивать личную жизнь - познакомилась с мужчиной и родила ребенка, что привело Майю в ярость и с этого дня в ее голове стал зреть план мести.

Поездка в Пермь стала для Таисии и ее ребенка роковой. Фото: соцсети

Находится в депрессии и пытается покончить с собой

Сейчас Майя ждет суда в женском следственном изоляторе №5 в Мотовилихинском районе. Как стало известно «Комсомолке», на свидания к ней никто не приходит, а состояние у нее крайне подавленное. Именно последний фактор и вызвал подозрение у сотрудников изолятора, которые попросили заключенных понаблюдать за сокамерницей.

Соседи говорят, что не замечали за Майей никаких странностей. Фото: соцсети

- Майя состоит на учете у психиатра и ей кое-что положено получать ( по закону мы не можем описывать способ самоубийства, даже несостоявшегося - Прим. Ред.). Это она убирала в целлофановый пакет и прятала сами догадайтесь куда. Сокамерницы это увидели и рассказали обо всем сотрудникам изолятора. Майю тут же отвели к гинекологу, которая и достала оттуда все, что она прятала. Еще бы немного и у Майи накопилось достаточно «средств» для совершения задуманного, - рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

После неудачной попытки суицида внимание к Маей в изоляторе повышенное. А знакомые Таисии с нетерпением ждут, когда уголовное дело передадут в суд и Майе вынесут приговор.

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