В Перми вынесли приговор наемному убийце матери и ее 5-летней дочери из Башкортостана

Приговор прозвучал Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сегодня, 7 июля, в Пермском краевом суде вынесли приговор наемному убийце Андрею Сереброву. Его признали виновным в жестокой расправе над 45-летней жительницей Башкортостана Таисии и ее 5-летней дочери.

Ужасное преступление, потрясшее весь Пермский край, произошло, напомним, летом прошлого года. Таисия вместе с дочкой приехала к своей подруге Майе в Пермь. Родным Таисия сказала, что скоро вернется, поедет погостить буквально на два дня, но вскоре перестала выходить на связь.

Таисия безумно любила свою дочь. Фото: соцсети

«Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю», - рассказывала родственникам Таисии Майя.

Родные Таисии написали заявление в полицию. К поискам также подключились волонтеры. Но, к несчастью, спустя несколько дней изрезанное тело Таи и ее задушенную дочь нашли закопанными в лесу под Краснокамском. Под подозрение сыщиков сразу попала Майя. Но женщина продолжала твердить, что после ссоры подругу больше не видела. Следователи не поверили ее словам и во время серии допросов установили, что Мая напрямую причастна к убийству Таисии и ее ребенка.

Как оказалось, убийство подруги Майя спланировала заранее, но сама пачкать руки в крови не решилась и наняла для этой грязной работы 40-летнего знакомого. Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, и под предлогом отдохнуть заманила туда Таисию с дочкой. В доме мужчина сперва зарезал Таю, а потом задушил ребенка. После преступники загрузили бездыханные тела в машину, вывезли в лес и закопали.

Когда Майе избирали меру пресечения, она рассказала о мотивах жестокого преступления.

- В 2013 году Тая начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - объясняла в суде Мая.

Также на заседании в суде прозвучало и то, что у Майи были проблемы с психикой, и она состояла на учете у специалистов. Вела себя задержанная тоже не совсем адекватно, она улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами. Однако знакомые обеих женщин с уверенностью говорят, что истинной причиной расправы стала женская ревность. Именно поэтому Майя убила не только Таю, но и ее дочь.

- Она хотела не просто убить Майю, но и избавиться от любого напоминания о ней, от ее продолжения. Так несчастная девочка стала жертвой ее безумного плана, - рассказывала "КП- Пермь" одна из подруг Таисии.

Как удалось узнать «КП», много лет назад обе женщины отбывали наказание в одной колонии, где и познакомились. Майя сидела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, а Тая была судима за грабеж в составе организованной группы с применением насилия или угрозы насилия. В колонии у Майи вспыхнули чувства к Тае, а так как первая работала на администрацию и имела некоторые привилегии, Тая ей подыгрывала, пользуясь ее положением в колонии. Но после освобождения Таисия начала устраивать личную жизнь - познакомилась с мужчиной и родила ребенка, что привело Майю в ярость и с этого дня в ее голове стал зреть план мести.

Соседи говорят, что не замечали за Майей никаких странностей. Фото: соцсети

Сейчас Майя ждет суда в женском следственном изоляторе №5 в Мотовилихинском районе. Как стало известно «Комсомолке», на свидания к ней никто не приходит, а состояние у нее крайне подавленное. В изоляторе Майя хотела свести счеты с жизнью, но сотрудники изолятора смогли предотвратить самоубийство. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.

10 июля прозвучит последнее слово Майи в Пермском краевом суде. По информации источника, вероятнее всего, ее принудительно отправят на лечение в психбольницу.

Наемника тем временем приговорили к пожизненному лишению свободы.

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