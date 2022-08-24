Погибшие Таисия и Анастасия. Фото Яндекс.Карты и семейный архив.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что пропавших в Перми жительницу Башкирии и ее 5-летнюю дочь нашли мертвыми

Напомним, 17 августа 2022 года 45-летняя Таисия из города Ишимбай вместе со своей пятилетней дочкой Анастасией поехали к подруге в Пермь. Родным Таисия сказала, что скоро вернется, поедет погостить буквально на два дня, но вскоре перестала выходить на связь.

«Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю», - рассказывала "КП-Пермь" пермская подруги Таисии.

Вскоре родные пропавших написали заявление в полицию и к поискам подключились волонтеры. К несчастью, поздним вечером 24 августа поисковики сообщили, что и Таисию, и ее дочь нашли погибшими.

Где обнаружили тела погибших и что стало причиной смерти, волонтеры не сообщают. Однако, как сообщил "КП-Пермь" один из родственников погибших, тела Насти и Таисии нашли где-то в Пермском районе (однако родственник не житель Перми, поэтому, может ошибаться с местоположением - Ред.). Вероятнее всего, смерть носит криминальный характер.

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