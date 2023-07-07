«Девочка отчаянно боролась за жизнь»: вскрылись новые подробности убийства матери и ее 5-летней дочери под Краснокамском

Наемника приговорили к высшей мере наказания. Фото: Виктор Правдин

Сегодня, 7 июля, Пермский краевой суд приговорил наемного убийцу Андрея Сереброва к пожизненному заключению. Мужчину признали виновным в жестокой расправе над 45-летней жительницей Башкортостана и ее дочерью. Остатки дней он проведет в колонии особого режима.

Мы уже подробно писали о хладнокровном убийстве 45-летней Таисии и ее 5-летней дочери. Летом прошлого года Таисия Носова вместе с дочкой приехала к своей подруге Майе Кузьмичевой в Пермь. Родным Таисия сказала, что едет буквально на два дня, но вскоре перестала выходить на связь. Через несколько дней изрезанное тело Таи и тело ее задушенной дочери нашли закопанными в лесу под Краснокамском. Под подозрение сыщиков сразу попала Майя и после серии допросов она призналась в преступлении. Майя не хотела пачкать руки в крови и наняла для этого своего 40-летнего знакомого Андрея Сереброва, пообещав заплатить ему 100 тысяч рублей. Наемнику она сказала, что Тая навела на нее проклятье, избавиться от которого можно только с помощью убийства.

- Наемник не догадывался, что она невменяемая, почему он вообще согласился на убийство, неужели только ради 100 тысяч? - спросили журналисты после вынесения приговора старшего прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края Алексея Чепкасова.

- Кузьмичева действительно рассказывала Сереброву, что на нее наложено проклятье со стороны Носовой и избавиться от него поможет только убийство, но, думаю, Серебров особого значения этому не придавал, его целью были деньги, - говорит Чепкасов. - Также в своих показаниях он никогда не говорил, что у него возникали сомнения во вменяемости Кузьмичевой.

- Серебров знал, что с женщиной будет ребенок?

- Изначально речь шла о женщине, но в последующем соучастники изменили свой план и согласовали убийство ребенка, - говорит Чепкасов. - Они заранее готовились к преступлению, сняли частный дом с высоким забором под Краснокамском, заранее выкопали яму, заранее приобрели орудие преступления, в данном случае это был нож, купили лопату, которой в последствии закапывали тела погибших. Когда Кузьмичева привезла Носову и ребенка в загородный дом, Серебров был уже там. Втроем они стали употреблять спиртное. После Кузьмичева повела девочку на второй этаж. В этот момент Серебров убил Носову. Вскоре спустилась Кузьмичева и сказала, что нужно убить ребенка, Серебров поднялся с куском полотенца и стал ее душить, ребенок сопротивлялся, сопротивлялся отчаянно, девочка боролась за свою жизнь, но его это не остановило.

После убийства преступники вывезли тела в лес и закопали, а Серебров поехал тратить деньги. Он купил своей девушке цветы и подарки, также купил подарки и своему другу. При этом мужчина осознавал, какое чудовищное преступление совершил. Сидя в машине со своим другом он сказал ему: «Ты не представляешь, какая мразь перед тобой сидит».

Когда Сереброва привели в зал заседания, он сидел с опущенной головой, на вопросы журналистов отвечал молчанием. Только во время вынесения приговора, исходя из правил, он встал и уже с поднятой головой слушал приговор. На вопросы судьи отвечал почти шепотом. Сложно сказать, о чем думал убийца в этот момент и раскаивается ли в содеянном. Наверное, нет, так как, скорее всего, он будет обжаловать приговор.

Фото: Виктор Правдин

- Что будет с Кузьмичевой?

- В Пермском краевом суде рассматривается уголовное дело о применении в отношении Кузьмичевой мер медицинского характера, заключением комиссии экспертов было установлено, что Кузьмичева страдала и страдает тяжелым психическим заболеванием, на момент совершения преступления она не могла осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому она нуждается в применении в отношении нее мер медицинского характера, пока решение еще не принято.

10 мая в Пермском краевом суде Кузьмичева выступит с последним словом. Заседание будет закрытым, так как во время процесса пойдет речь о ее психических заболеваниях. В этот же день или вскоре после последнего слова Кузьмичевой огласят приговор.

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