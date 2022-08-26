И подозреваемую, и исполнителя убийства задержали и отправили в СИЗО на два месяца. Фото: соцсети

- В 2013 году она начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - объясняла в суде 49-летняя задержанная по подозрению в убийстве 45-летней жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери.

26 августа в Дзержинском суде Перми подозреваемой в двойном убийстве пермячке избирали меру пресечения. Заседание было закрытым, однако о новом повороте громкого преступления, «КП» сообщил источник в суде.

Когда Майю привезли на следственный эксперимент, она улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока женщине избирали меру пресечения, она разоткровенничалась и рассказала о мотивах жестокого преступления, мол, устала от магических чар своей бывшей подруги. Однако с более точными мотивами двойного убийства сейчас будет разбираться следствие.

Также на заседании в суде прозвучало и то, что у женщины были проблемы с психикой, и она состояла на учете у специалистов. Вела себя задержанная тоже не совсем адекватно, она улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами.

Напомним, о резонансом преступлении стало известно вечером 24 августа, когда в лесу под Краснокамском нашли тела убитых женщины и ребенка.

Жертвами стали 45-летняя жительница Ишимбая Таисия и ее 5-летняя дочка. Женщина с ребенком приехала в Пермь в небольшой отпуск, в гости к давней подруге Майе. Вскоре они перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию.

Таисия безумно любила свою дочь. Фото: соцсети

Вечером 24 августа по соцсетям разнеслась шокирующая новость: женщина и девочка найдены убитыми.

Настя была поздним ребенком

- Настя была поздним и единственным ребенком у Таисии, - поделился с «КП» брат убитой женщины Игорь. - Она родила ее в 40 лет и безумно любила девочку. Отец девочки раньше тоже жил в Ишимбае, занимался ремонтом квартир. Три года назад они развелись, он уехал в Краснодар, но исправно присылал алименты. Мы уже сообщили ему о трагедии.

Таисия жила с дочкой на съемной квартире. После декрета женщина вышла на работу: она трудилась на заводе младшим технологом, но из-за того, что маленькая дочь часто болела, уволилась и пока нигде не работала.

После развода Таисия познакомилась с мужчиной. Он нашел общий язык с девочкой и готов был помогать любимой женщине воспитывать ребенка.

- Мужчина этот работает вахтами, собирался покупать для своей новой семьи квартиру в ипотеку, - продолжает Игорь. – Он в шоке от случившегося, в настоящий момент находится на севере на вахте.

Поездка в Пермь стала для Таисии и ее ребенка роковой. Фото: соцсети

«Мы повздорили, и Тая с дочкой ушли»

- Сестра заявление в садике написала, что дочка не будет посещать сад несколько дней, - продолжает брат убитой. – К выходным они должны были вернуться. А потом обе перестали выходить на связь. Такого никогда не было. Племянница часто сидела в Тик-токе, играла в игры и практически всегда была в онлайне. В компьютерном смысле она была очень развитой девочкой. В Ишимбае мы постоянно связывались, созванивались, встречались каждую неделю. А тут – тишина. Конечно, мы заволновались, написали заявление в полицию, звонили ее подруге…

- Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении, - сбивчиво объяснила родным Майя. – Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю.

А потом пермячка и вовсе перестала отвечать на звонки.

Убийство было спланированным

Оперативникам 49-летная Майя подтвердила, что ее знакомая действительно гостила у нее, а после ссоры Таисия забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Женщина утверждала, что сама несколько дней искала пропавшую подругу, но безрезультатно.

Однако сыщики не поверили ее словам и в ходе дальнейших допросов установили, что пермячка напрямую причастна к исчезновению подруги и ее дочери.

Жительниц Башкирии убил 40-летний знакомый Майи: сначала зарезал женщину, а потом задушил ребенка. Следователи опубликовали фото исполнителя с закрытым лицом. Судя по количеству татуировок на теле, он был неоднократно судим, и долгое время отбывал наказания в местах лишения свободы.

Исполнитель убийства был ранее судим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Преступление было заранее спланировано. Преступная парочка сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, в него привезли женщину и ребенка, а после убийства вывезли их тела на автомобиле и закопали в лесном массиве неподалеку.

- Мы ума не можем приложить, что могло стать мотивом преступления, - говорит брат Таисии. – С собой у Таи было шесть-семь тысяч рублей, обычный андроид, и у Насти простенький планшет.

Следователи объясняют, что жестокое двойное убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Как удалось узнать «КП», много лет назад обе женщины отбывали наказание в одной колонии, где и познакомились. Подозреваемая в 2010 году лишилась свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Она провела десять лет в колонии в Кунгуре и вышла на свободу в 2020 году. Ее жертва в 2012-м была судима за грабеж в составе организованной группы с применением насилия или угрозы насилия.

Однако убийство вызывает массу вопросов. Неужели Майя столько лет копила обиду и вынашивала план расправы? Зачем Таисия вообще поехала в Пермь?

Женская месть - штука страшная, но ведь с убитой был ни в чем не повинный ребенок. Почему не пожалели девочку? Такой был план? Или расправились с ребенком, как со свидетелем? И где заказчица взяла деньги, чтобы снять домик, рассчитаться с исполнителем, ведь официально она нигде не работала? Неужели не понимала, что сразу попадет под подозрение, ведь все знали, что Таисия поехала именно к ней? Если у женщины действительно были проблемы с психическим здоровьем, то многое становится ясно, но в любом случае ответы на все эти вопросы должно дать следствие.

Сейчас и подозреваемую, и исполнителя убийства задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

Прихрамывал и отсвечивал синяком

Заседание по выбору меры пресечения предполагаемому исполнителю убийства проходило в Свердловском суде Перми. Судья не пустил в зал журналистов, так как в деле фигурирует несовершеннолетний ребенок. Адвокат и следователь, пришедшие на заседание тоже были немногословны.

- Мы не уполномочены что-либо комментировать, - ответили они.

Когда подозреваемого под конвоем вели в зал суда, он сильно прихрамывал, а под глазом у него красовался большой синяк. Мужчина прятал лицо от камер.

- Вы признаете свою вину? – спросили мы его в тот момент, когда конвоиры вели мужчину в зал суда, но задержанный промолчал.

Решение об аресте судья приняла достаточно быстро, в совещательной комнате она находилась не более получаса. В итоге суд принял решение об аресте на два месяца.

Жила с сыном и таксовала

Соседи говорят, что не замечали за Майей никаких странностей. Фото: соцсети

Более подробно о заказчице убийства «КП» рассказал сосед арестованной пермячки.

- Она жила в квартире на шестом этаже уже давно, квартира была в ее собственности, - поделился с нами мужчина. - Об отсидке она мне говорила, но за что сидела, рассказывать не стала. Жила в квартире вместе со своим сыном, официально нигде не работала, занималась частным извозом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Расследование взял на личный контроль Александр Бастрыкин. Назначены необходимые судебные экспертизы, следователи продолжают разбираться в мотивах этого жестокого двойного убийства.

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