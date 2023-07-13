«Надо было ее еще в 2013 мочить»: в Перми вынесли приговор заказчице убийства матери и ее пятилетней дочери

Женщину признали невменяемой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В деле о двойном убийстве под Краснокамском поставлена точка. Сегодня, 13 июля, в Пермском краевом суде вынесли приговор заказчице жестокой расправы над 45-летней Таисией и ее пятилетней дочерью Майе Кузьмичевой.

Напомним, ужасное преступление, потрясшее весь Пермский край, произошло летом прошлого года. Таисия Носова вместе с дочкой приехала к своей подруге Майе в Пермь. Родным Тая сказала, что скоро вернется, поедет погостить буквально на два дня, но вскоре перестала выходить на связь. Родственники пропавшей написали заявление в полицию – начались поиски. Спустя несколько дней изрезанное тело Таи, и тело ее задушенной дочери нашли закопанными в лесу под Краснокамском. Под подозрение сыщиков сразу попала Майя. Но женщина отрицала свою причастность к преступлению, сказав, что Тая действительно была у нее в гостях, но после ссоры ушла с дочерью из квартиры и она ее больше не видела. Сыщики засомневались в словах Майи и после серии допросов установили, что она напрямую причастна к убийству.

Как оказалось, убийство подруги Майя спланировала заранее, но сама пачкать руки в крови не решилась и наняла для этой грязной работы 40-летнего знакомого Сергея Сереброва, пообещав заплатить ему 100 тысяч рублей. Наемнику Мая сказала, что Тая навела на нее проклятье, избавиться от которого можно только с помощью убийства.

- Они заранее готовились к преступлению, сняли частный дом с высоким забором под Краснокамском, заранее выкопали яму, заранее приобрели орудие преступления, в данном случае это был нож, купили лопату, которой в последствии закапывали тела погибших, - говорит Старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края Алексея Чепкасов. - Когда Кузьмичева привезла Носову и ребенка в загородный дом, Серебров был уже там. Втроем они стали употреблять спиртное. После Кузьмичева повела девочку на второй этаж. В этот момент Серебров убил Носову. Вскоре спустилась Кузьмичева и сказала, что нужно убить ребенка, Серебров поднялся с куском полотенца и стал ее душить, ребенок сопротивлялся, сопротивлялся отчаянно, девочка боролась за свою жизнь, но его это не остановило.

Таисия безумно любила свою дочь. Фото: соцсети

Когда Майе избирали меру пресечения, она рассказала о мотивах жестокого преступления.

- В 2013 году Тая начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - объясняла в суде Мая.

Также на заседании в суде прозвучало и то, что у Майи были проблемы с психикой, и она состояла на учете у специалистов. Вела себя задержанная тоже не совсем адекватно, она улыбалась и пыталась заигрывать с конвоирами. Оказавшись в СИЗО, по информации источника Комсомолки, Майю поставили на учет к психиатру. Кроме того, она пыталась покончить с собой, но сотрудники изолятора предвидели такой сценарий и предотвратили суицид.

7 июля в Пермском краевом суде вынесли приговор исполнителю убийства Сергею Сереброву. Ему назначили высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы. После заседания мы поинтересовались у прокурора, что будет с Кузьмичевой.

Сергей Серебров. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Заключением комиссии экспертов было установлено, что Кузьмичева страдала и страдает тяжелым психическим заболеванием, на момент совершения преступления она не могла осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому она нуждается в применении в отношении нее мер медицинского характера, - ответил тогда прокурор.

Сегодня, 13 июля, Пермский краевой суд, как и предполагалось, отправил Кузьмичеву на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

- Освободить Кузьмичеву от уголовной ответственности за совершение ею в состоянии невменяемости запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния. Применить к Кузьмичевой принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. По доставлению Кузьмичевой в психиатрический стационар, избранную ей меру пресечения в виде содержания под стражей отменить, из под стражи ее освободить, - огласил приговор судья.

- Она была настоящей ведьмой и делала порчи людям, привороты. Кто это понимает, говорят, ее еще в 2013 году надо было мочить, - сказала журналистам после приговора Кузьмичева.

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