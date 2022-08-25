Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Доченька - это главное и важное в моей жизни. Она - мое счастье и радость, - такой статус установила на своей страничке ВКонтакте погибшая 45-летняя жительница Башкортостана Таисия.

Несколько дней она и ее пятилетняя дочка считались пропавшими без вести. Вечером 24 августа по соцсетям разнеслась шокирующая новость: женщина и девочка найдены убитыми. Их тела обнаружили оперативники в лесном массиве в поселке Ласьва под Краснокамском.

Настя была поздним ребенком

- Настя была поздним и единственным ребенком у Таисии, - поделился с «Комсомольской правдой» брат убитой женщины. – Она родила ее в 40 лет и безумно любила девочку. Отец ребенка раньше тоже жил в Ишимбае, занимался ремонтом квартир. Три года назад они развелись, и отец Насти уехал в Краснодар, но исправно присылал алименты на воспитание дочери. Мы сообщили ему эту страшную новость о смерти Таи и их дочери. Он в шоке, но пока ничего не говорит, приедет ли на похороны. Я сейчас сам еду в Пермь на опознание и следственные действия.

Брат рассказал, что убитая сестра Таисия жила в Ишимбае с дочкой на съемной квартире. После декрета она вышла на работу: женщина трудилась на заводе младшим технологом, но недавно уволилась, так как Настя часто болела и мама долго сидела с ней на больничном.

Не так давно женщина познакомилась с мужчиной, который собирался связать с Таисией свою дальнейшую жизнь. Он нашел общий язык с девочкой и готов был помогать Таисии воспитывать ее, как родную.

- Этот мужчина работает вахтами и собирался покупать в ближайшее время квартиру в ипотеку, - говорит брат погибшей женщины. – Он тоже в шоке, но в настоящий момент находится на севере на вахте. Переправляться на большую землю нужно на лодке, а ее в ближайшие дни не будет. Так что, возможно, он тоже не сможет приехать на похороны.

«Мы повздорили, и Тая с дочкой ушли»

В Пермь – погостить, развеяться и встретиться с подругой - жительница Башкирии ехала всего на пару дней.

Пять дней 45-летняя женщина и ее дочь считались пропавшими без вести. Фото: Яндекс.Карты и семейный архив.

- Она заявление в садике написала, что дочка не будет посещать сад с 16 по 22 августа, - объясняет брат убитой. – К выходным они должны были вернуться. А потом обе перестали выходить на связь. Такого никогда не было. Мы постоянно связывались, созванивались один-два раза в неделю. Встречались, общались, а тут – тишина. Конечно, заволновались, написали заявление в полицию, звонили ее подруге…

- Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении, - сбивчиво объяснила родным по телефону пермячка. – Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю.

А потом пермячка и вовсе перестала отвечать на звонки.

Убийство было спланированным

В среду вечером родным в Башкирию позвонили полицейские и сказали, что в отношении пропавших женщины и ребенка было совершено тяжкое преступление.

- Мы ума не можем приложить, что могло стать мотивом преступления, - говорит брат. – С собой у Таи денег было шесть-семь тысяч, простой андроид, и у Насти простенький планшет. Она сидела в тик-токе, играла в игры и практически всегда была в онлайне. В компьютерном смысле она была очень развитой девочкой.

Как удалось узнать «КП» от источника, близкого к следствию, женщину и ее дочь убил знакомый той самой подруги, к которой они приехали в гости. Женщину зарезали, а девочку задушили. Преступление было заранее спланировано. Подруга, ставшая заказчицей преступления, заплатила своему знакомому - ранее судимому - за их убийство. И тот выполнил заказ.

Следователи опубликовали фото исполнителя с закрытым лицом. Судя по количеству татуировок на теле, задержанный неоднократно отбывал наказания в местах лишения свободы.

Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Фото: скрин с видео СУ СКР по Пермском краю.

Сейчас у дома, где жила подозреваемая, работают сотрудники полиции. Задержанную женщину завели в квартиру.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Установлено, что 17 августа обе женщины с девочкой находились в компании мужчины в одном из домов в поселке Ласьва Пермского края. На почве ранее возникших между женщинами личных неприязненных отношений злоумышленники вступили в преступный сговор на убийство. После чего подозреваемый, вооружившись ножом, убил сначала мать, а потом задушил ребенка.

Как удалось узнать «КП» от источника в правоохранительных органах, конфликт между подругами мог вспыхнуть из-за ревности. Много лет назад обе женщины отбывали наказание в одной колонии и были близки. Возможно, пермячка была разгневана тем, как близкая подруга строит жизнь после освобождения из колонии и замыслила убить ее.

ВАЖНО

Сейчас родственникам убитых предстоят большие траты на перевозку тел и организацию похорон. Таких средств у них нет. Поэтому, по их просьбе, мы объявляем о сборе средств и публикуем реквизиты карты родных Таисии и Анастасии.

КАРТА: 4276 0600 5410 5971 Игорь Александрович П. Также номер карты привязан к номеру телефона: 8 917 487 01 81.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ:

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в убийстве женщины и ее малолетнего ребенка

22 августа в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило заявление от жителя Башкортостана. Мужчина сообщил, что его 45-летняя сестра с пятилетней дочерью уехала из Ишимбая в Пермь к подруге погостить и безвестно пропала.

Полицейские приступили к поиску женщины и ее дочери. Была опрошена подруга, которая подтвердила, что ее знакомая действительно гостила у нее, но они поругались, женщина забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Подруга поделилась, что сама несколько дней искала ее, но безрезультатно.

Однако сыщики не поверили словам пермячки и установили, что вместе со своим знакомым она сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском. В него привезли женщину и ее ребенка, которых впоследствии убили по ранее имеющейся договоренности на почве личных неприязненных отношений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в особо тяжком преступлении задержаны. Одновременно велся поиск тел погибших, которые обнаружены в лесном массиве.

По факту убийства СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

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