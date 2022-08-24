Погибшие Таисия и Анастасия. Фото Яндекс.Карты и семейный архив.

- Мне позвонили следователи и сказали, что Таю и Настю нашли мертвыми в каком-то поселке. Сказали, что убили, сказали, что преступление особо тяжкое, и что преступника задержали, больше ничего не знаю, завтра еду в Пермь, - с дрожью в голосе говорит родственник погибших Таисии и Анастасии.

Напомним, 17 августа 2022 года 45-летняя Таисия из города Ишимбай вместе со своей пятилетней дочкой Анастасией поехали к подруге в Пермь. Родным Таисия сказала, что скоро вернется, поедет погостить буквально на два дня, но вскоре перестала выходить на связь.

«Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю», - рассказывала "КП-Пермь" пермская подруги Таисии.

Вскоре родственники пропавших написали заявление в полицию и к поискам подключились волонтеры. К несчастью, поздним вечером 24 августа поисковики сообщили, что и Таисию, и ее дочь нашли погибшими.

В следственном комитете пока воздерживаются от официальных комментариев.

Сейчас родственникам предстоят большие траты на организацию похорон. Таких средств у них нет. Поэтому, по их просьбе, мы объявляем о сборе средств и публикуем реквизиты карты родных Таисии и Анастасии.

КАРТА: 4276 0600 5410 5971 Игорь Александрович П. Также номер карты привязан к номеру телефона: 8 917 487 01 81.

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