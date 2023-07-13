В Минздраве рассказали подробности о состоянии школьницы из Октябрьского, которую сжег подросток

Состояние пострадавшей девочки по-прежнему тяжелое. Фото: Николай Оберемченко/ Страница пострадавшей в соцсетях

Врачи продолжают бороться за жизнь 15-летней школьницы, перенесшей жуткие муки после общения с ровесниками. Компания, напомним, «отмечала» расставание одного из парней со своей девушкой. Подростки раздобыли спиртное и вскоре перестали контролировать свои действия. История закончилась жуткой трагедией: школьницу, которая оказалась в компании, облили горючей жидкостью и подожгли. По информации источника «Комсомолки», перед сожжением девушку изнасиловали.

Сейчас школьница находится в ожоговом отделении в микрорайоне Закамск в Перми. Вчера, 12 июля, для пермских врачей провели консультацию с коллегами из Ожогового центра при ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России по теме дальнейшей тактики лечения пациентки. После проведения консультации, принято решение о продолжении лечения в Перми.

«Наши коллеги подтвердили, что пациентке в Перми оказывается квалифицированная медицинская помощь, в настоящий момент пермские врачи делают все необходимое для сохранения её жизни и здоровья, несмотря на тяжесть травм. На сегодняшний день состояние девушки остается крайне тяжелым. Учитывая объем поражения, мы можем ожидать возникновения отрицательной динамики в любой момент. Транспортировка пациентки куда-либо чревата возникновением дополнительных фатальных осложнений, что нам и подтвердили коллеги из Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России», - отметил главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Пермского края Роман Энгаус, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

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