Расследование уголовного дела взял на личный контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 26 августа, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемой в заказном убийстве 45-летней женщины и ее 5-летней дочери. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе суда, заказчице преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 дней, до 22 октября. Это время она проведет в СИЗО № 5 в Перми.

Напомним, 45-летняя жительница Башкортостана Таисия приехала с дочерью в Пермь к подруге Майе на пару дней в гости. 17 августа женщина с ребенком пропала. Накануне оперативники обнаружили их тела в лесном массиве под Краснокамском. Маму с дочкой убил знакомый задержанной пермячки: женщину зарезал, а девочку задушил.

Следователи объясняют, что жестокое двойное убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений, однако как удалось узнать «КП» от источника в правоохранительных органах, конфликт между подругами мог вспыхнуть из-за ревности. Много лет назад обе женщины отбывали наказание в одной колонии: подозреваемая за покушение на сбыт наркотиков, ее жертва за грабеж, совершенный в составе организованной группы. В колонии у них сложились достаточно близкие отношения. Возможно, пермячка была разгневана тем, как близкая подруга строит жизнь после освобождения из колонии и замыслила убить ее.

Однако убийство из-за мести вызывает массу вопросов. Неужели Майя столько лет копила обиду и вынашивала план расправы? Если их отношения давно были испорчены, зачем Таисия вообще поехала в Пермь? Женская месть - штука страшная, но ведь с убитой был ни в чем не повинный ребенок? Почему не пожалели девочку – такой был план или расправились с ребенком как со свидетелем? И где заказчица взяла деньги, чтобы снять домик, рассчитаться с исполнителем, ведь официально она нигде не работала? Неужели не понимала, что сразу попадет под подозрение, ведь все знали, что Таисия поехала именно к ней?

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Расследование взял на личный контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Женщину зарезали, девочку задушили»: Подробности заказного убийства матери и ребенка в Пермском крае

Следователи раскрыли детали убийства матери с ребенком в Прикамье (Подробнее...)

Родственники погибших в Перми жительницы Башкирии и ее 5-летней дочери рассказали подробности трагедии

По словам родных, Таисию и Анастасию убили (Подробнее...)

Пропавших в Перми жительницу Башкирии и ее 5-летнюю дочь нашли мертвыми

Они пропали 17 августа (Подробнее..)

Жительница Башкирии пропала в Перми вместе с пятилетней дочкой

Она приехала в гости к подруге, но ночью между женщинами вспыхнула ссора (Подробнее...)