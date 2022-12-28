Приговор Тимуру Бекмансурову: студенту-убийце дали пожизненное

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 декабря, в Пермском краевом суде огласили приговор Тимуру Бекмансурову - студенту, напавшему на университет в сентябре прошлого года. Он убил 6 человек, различные ранения получили 59 человек.

- Признаю вину в полном объеме, ущерб выплатить обязуюсь. При вынесении приговора прошу учесть инвалидность, положительные характеристики и отсутствие судимостей, реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня пожизненное заключение, - произнес в своем последнем слове на суде Тимур Бекмансуров.

В зале суда ему, одноногому инвалиду, единственному разрешили сидеть во время

зачитывания приговора. И пока судья перечислял совершенные Бекмансуровым преступления, тяжелые раны, нанесенные им людям, тот нервно перебирал пальцами, наклонялся вперед, елозил по сидению. Маска равнодушия сползла с его лица. А когда прозвучали слова судьи: «Приговаривается к пожизненному заключению», слегка встрепенулся, но ничего не сказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд над студентом-убийцей в Перми: Тимур Бекмансуров равнодушно слушал, как расправлялся со своими жертвами

На суде Тимур Бекмансуров признал полностью свою вину (подробнее)

Полицейский, задержавший преступника, устроившего бойню в Пермском университете: «Думал о своей семье, но все равно бежал на выстрелы»

Константина Калинина наградили орденом Мужества (подробнее)

«Если бы работало оповещение, я не стал бы прыгать из окна». Первокурсник Пермского университета после стрельбы остался неходячим инвалидом

В суде потерпевшие рассказали о панике, создавшейся в вузе во время бойни (подробнее)

«Впервые проспала на занятия». Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Их выручили опоздавшее такси и очередь в печатном салоне (Подробнее...)

«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Психологи и психиатры сходятся во мнении, что с психическим здоровьем у Тимура Бекмансурова не все в порядке (Подробнее...)

«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

22 сентября похоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову (Подробнее...)

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов (Подробнее...)

Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете, рассказал подробности задержания (Подробнее...)

Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова заблокировала дверь, в которую стреляли (Подробнее...)