«Охранник уже лежал раненый». Третьекурсник пермского университета собрал всех, кто был рядом и вывел к эвакуационному выходу

Овезберди Сабыров предупредил студентов и вывел их в безопасное место. Фото:www.psu.ru

События 20 сентября в Перми у всех свежи в памяти. У тех, кто был в университете в тот день всплывают картинки нападения убийцы. Своей историей поделился студент 3 курса химического факультета Овезберди Сабыров. Он рассказал, как сохранил самообладание и помог группе студентов быстро эвакуироваться за пределы кампуса.

Когда стали слышны выстрелы, Овезберди был на 1 этаже и ждал начала третьей пары. Мимо него побежали студенты с криками «Стреляют!». То, что это не шутка парень понял, когда увидел, что вооруженный человек уже ранил охранника.

Иностранный студент быстро сориентировался, собрал всех своих туркменских и русских друзей, тех, кто был рядом и повел в сторону седьмого корпуса. Всего ребят было около 20 человек, на встречу им попались сотрудники вуза, они показали эвакуационный выход.

Овезберди оказавшись рядом с запасным выходом корпуса понял, что быстро помочь тем, кто остался шестом корпусе не получится, у выхода было слишком много людей. Тогда он выпрыгнул с первого этажа в окно. Он побежал за пределы кампуса и по пути предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию.

- Я старался объяснить студентам, которые были рядом, что сейчас важно не поддаваться панике, нужно быстро найти выход, – рассказал Овезберди Сабыров.

На родине в Туркменистане молодой человек два года отслужил в армии. За это время он научился тому, как правильно действовать в подобных ситуациях и точно знал, что сначала надо эвакуировать людей, затем сообщить в полицию.