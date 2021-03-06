«Передачки никто не носит». В каких условиях сидит подросток, признавшийся в убийстве родителей и сестренки в Пермском крае

Еще недавно подросток был гордостью школы искусств, а сейчас он в СИЗО. Фото: соцсети

- Сейчас он находится в СИЗО №5, - рассказывает адвокат подростка Сергей Ладин. – Когда я с ним общался, было видно, что он раскаивается, переживает, но вернуть уже ничего нельзя. Ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Трагедия в Октябрьском

2 марта в одном из частных домов в поселке Октябрьский были найдены тела трех человек.16-летний школьник, которому надоело, что его заставляют учиться, зарубил топором всю свою семью: сначала маму, которая готовила на кухне ужин, потом пришедшего с работы папу, а через час – прибежавшую со школы младшую сестренку.

Женщину и девочку опознали сразу, а тело третьего человека было настолько изуродовано, что шокированные родственники сначала подумали, что это старший сын, поэтому подозрение правоохранителей пало на главу семейства и его объявили в розыск. Сутки мужчину искали по всему Пермскому краю, а когда пришел отчет судмедэксперта, дело приняло совершенно другой поворот. Оказалось, что 40-летний Алексей Горбунов, которого разыскивают оперативники, лежал на столе патологоанатома.

- Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран. Кроме того, подросток переодел отца в свою одежду, чтобы его невозможно было опознать.

Этой дружной семьи не стало. Фото: соцсети.

В розыск тут же объявили 16-летнего подростка. Задержать его удалось 3 марта в Екатеринбурге, куда он добрался на такси. Водитель рассказал следователям, что парень всю дорогу тихо просидел на заднем сиденье, скорее всего, спал. В Екатеринбурге он остановился в хостеле, где провел полтора дня. Но по полученной ориентировке его опознали и задержали.

На допросе он дал чистосердечное признание. Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма. По его словам, была старая обида на маму, на отца и на сестру, которая длилась несколько лет.

- Так скажем, сестра подставляла, попадало ему, родители говорили, что надо учиться лучше, возникали ссоры. В какой-то момент обида переполнила чашу терпения, - рассказал адвокат подростка Сергей Ладин.

Подросток на допросе рассказывает об убийстве родителей и сестры. Фото: СКР по Пермскому краю

4 марта суд избрал школьнику меру пресечения в виде двухмесячного ареста в СИЗО. Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте, но учитывая тяжесть совершенного преступления, суд решил заключить подростка под стражу.

- Мы с подзащитным решили подавать ходатайство на решение суда, - объясняет адвокат Сергей Ладин. – 9 марта я подготовлю необходимые документы. Уголовное дело передали из Октябрьского в следственный комитет Пермского края. Мы только в самом начале расследования. Назначено порядка 10 различных экспертиз, от судебно-медицинской до дактилоскопической. Мой подзащитный находится в подавленном состоянии. Навестить или сделать ему передачку никто из родственников пока не хочет.

СИЗО для женщин и несовершеннолетних

СИЗО №5 находится на улице Соликамской в микрорайоне Вышка II. Следственный изолятор рассчитан на 440 человек. Там содержатся как подследственные, так и осужденные. В основном это женщины и малолетние преступники.

Каждого входящего внутрь - будь то руководство учреждения, учителя или церковнослужители - ждет длительная процедура проверки с металлодетектором. Внутри - длинный коридор - по обеим сторонам которого - камеры. Каждая железная дверь кроме замка закрывается еще и на цепь. В двери и в стене - «глазок», чтобы в любой момент была возможность увидеть, чем занимаются подследственные.

Длинный коридор, по обеим сторонам которого - камеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда в СИЗО попадает кто-то новенький, он сначала находится на карантине - медики смотрят его состояние, он сдает все анализы, с ним беседуют воспитатели, психологи, изучается его характеристика, и уже потом руководство решает, в какую камеру его поселить.

Подследственным разрешено смотреть телевизор. Его включают по графику.

Для подростков в СИЗО созданы все условия для продолжения обучения. 40-минутные уроки проходят в двух учебных классах, единственное отличие от обычной школы - парты, за которыми занимаются ученики, находятся за железными решетками. Остальное - как и в обычной школе: доска, мел и даже глобус на учительском столе. После окончания учебы желающие сдают итоговую аттестацию: ОГЭ или государственный выпускной экзамен.

Парты, за которыми занимаются ученики, находятся за железными решетками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В СИЗО подозреваемые могут общаться с адвокатами, участвовать в следственных экспериментах, ходить на ежедневные двухчасовые прогулки, в баню. Также в СИЗО часто проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.

- Думаю, моему подзащитному сейчас не до участия в каких-то мероприятиях, - говорит адвокат Сергей Ладин.- У него сейчас совершенно другие мысли.

Какое наказание грозит подростку

- Подросток может избежать заключения, если его признают невменяемым, - рассказал «КП» пермский юрист. - В том же случае, если эксперты сочтут его психически здоровым, то, скорее всего, учитывая особую жестокость убийства, суд назначит максимальную меру наказания – десять лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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