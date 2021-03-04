Зарубил топором родителей и сестру: 16-летний подросток из Пермского края написал чистосердечное признание

Подросток признался в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

16-летний подросток из поселка Октябрьский, которого вчера доставили в Пермь из Екатеринбурга, написал чистосердечное признание в тройном убийстве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 1 марта десятиклассник зарубил топором свою мать, 42-летнюю Гульнару Горбунову, и 12-летнюю сестру. А когда вернулся с работы отец, 40-летний Алексей Горбунов, убил и его.

Затем он вызвал такси и уехал в Екатеринбург, где переночевал в хостеле.

Так как лицо отца подросток изуродовал топором, к тому же на Алексее была одежда сына (фигуры у них одинаковые, они менялись одеждой), вначале убийцей считали Алексея. А парня - жертвой. Но после экспертизы все встало на свои места.

3 марта подростка задержали в Екатеринбурге и доставили в Пермь, в следственный комитет.

Причиной жесткого убийства подросток назвал конфликт с родителями.

- Объяснил, что его все достало, - рассказал нам источник. - Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психик: всё достало, все достали. Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры. Они уж точно не виноваты в проблемах «отцов и детей», а погибают из-за того, что стали свидетелями преступления.

- Его привезут в дом, где он убил всю свою семью?

- Да, сегодня или завтра в поселке Октябрьский будет проведен следственный эксперимент. После этого проведут различные экспертизы, в том числе – психолого-психиатрическую.

Как несовершеннолетнему, ему грозит 10 лет в колонии.

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