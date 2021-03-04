Хроника тройного убийства в Прикамье: что происходило в доме, где погибла вся семья

Больше суток оперативники считали, что мальчик был среди убитых, а он в это время успел скрыться, уехав на такси до Екатеринбурга. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю и соцсети.

Тройное убийство семьи – мужчины, женщины и 13-летней девочки из поселка Октябрьский шокировало не только Пермский край, но и всю страну. Подозреваемый в преступлении 16-летний подросток, задержанный накануне в хостеле Екатеринбурга, сумел отвести от себя подозрение. Он переодел отца в свои вещи, а потом изуродовал его топором так, что даже опытным следователям поначалу невозможно было понять, кто это?

Поэтому больше суток оперативники считали, что мальчик был среди убитых, а он в это время успел скрыться, уехав на такси до Екатеринбурга.

По рассказам соседей и пресс-релизам спецслужб мы попытались восстановить хронологию громкого преступления.

Вечер 1 марта:

Соседи рассказали, что видели, как около 18.00 домой с работы возвратилась мать Гуля. Сын в это время уже был дома. А чуть позже, в течение получаса, соседи видели, как по улице с большим рюкзаком возвращался домой глава семейства.

Слово-за-слово у родителей с сыном начался конфликт. Как позже написал десятиклассник в своем чистосердечном признании, его все достало. Отец с матерью заставляли его учиться, работать по дому, а он ничего не хотел. И как стало известно «Комсомолке», к этому убийству парень готовился давно.

Первой он убил мать, когда та хлопотала на кухне и готовила ужин. Просто подошел сзади и ударил топором. Отец в это время был на улице и не видел ничего. Позже мужчина зашел в дом, прошел мимо кухни, не заметив жену, и зашел в туалет. А там сын отца с топором дожидался. Потом переодел его в свою одежду и изуродовал тело топором.

В районе 19.00 пришла с занятий в школе искусств 13-летняя сестра, обезумевший подросток не пожалел и ее, убил, как свидетельницу.

После кровавой расправы, когда на месте преступления уже лежали изуродованные тела родителей и сестры, подросток начал думать, что ему теперь делать. Сначала решился на суицид, но потом передумал и все-таки решил бежать. Взяв дома деньги, он забронировал билет на одном из сообществ попутных поездок и, закрыв двери родительского дома, уехал на такси в Екатеринбург.

Совсем недавно это была обычная семья. Сейчас троих из них нет в живых, а четвертого задержали по обвинению в убийстве.. Фото: соцсети.

Утро 2 марта:

Обычно на работу в поликлинику медсестра Гуля Горбунова ходила с подругой Ларисой, которая работает лаборанткой. Лариса заходила за Гулей и они вместе шли два километра пешком до поликлиники. В то утро Ларисе никто на стук не открыл, дверь дома была закрыта на ключ. Лаборантка пожала плечами и пошла на работу одна.

Но в поликлинике Гули тоже не оказалось, и Лариса всерьез забеспокоилась. Она набирала подругу на сотовый, но ей тоже никто не отвечал. Тогда женщина позвонила соседу Горбуновых Ханифу Ситдикову, соседи близко общались, у Ханифа хранились ключи от дома Горбуновых.

Мужчина сходил к дому соседей, подергал двери, все было тихо за исключением голодного пса, который сидел на цепи во дворе. И же решил позвонить маме Гули. Пожилая женщина взяла ключи и открыла двери. Но зайдя на порог дома дочери, выбежала в истерике: «Они там все мертвые лежат».

Уже около 11.00 в доме начала работать полиция и следственный комитет. Женщину и девочку опознали сразу, а тело третьего убитого сначала приняли за 16-летнего сына.

В 19.00 2 марта следователи распространили ориентировку на 42-летнего Алексея Горбунова, которого сначала посчитали подозреваемым в этом чудовищном преступлении.

А настоящий подозреваемый в это время уже успел доехать до другого города и заселиться в хостел.

Утро 3 марта:

Еще накануне по поселку поползли слухи, что Алексей, убив жену и детей, ушел в лес и спрятался там. Люди боялись выходить на улицу и отпускать детей в школу, пока он был на свободе. К поискам мужчины решили привлечь гражданских: охотников, которые хорошо знали местность и водителей снегоходов и вездеходов.

А на выезде из Октябрьского выставили патрули, полицейские досматривали всех выезжающих и проверяли багажники.

Но уже во второй половине дня «КП»-Пермь удалось узнать от источника, знакомого с ситуацией, шокирующую новость: в тройном убийстве подозревают не отца, а его 16-летнего сына!

Это стало понятно после проведенной судебно-медицинской экспертизы. И вскоре оперативникам была разослана ориентировка, в которой описываются уже приметы сбежавшего школьника.

А еще через несколько часов – в районе 18.00 стало известно, что подозреваемого в тройном убийстве подростка вычислили и задержали в хостеле Екатеринбурга.

Уже в ночи парня повезли в Пермь.

Утро 4 марта:

Подросток на допросе признается в совершении убийств родителей и сестры. Он пишет чистосердечное признание, где объясняет мотив своего преступления.

В поселке Октябрьский в это время идет подготовка к похоронам. Рабочие подъехали к дому, где жила семья и выгружают лавки, чтобы поставить три гроба для прощания.

В доме, где жила семья, идет подготовка к похоронам. Фото: Борис Меркушев

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