«Убил жену и детей и пустился в бега». В Пермском крае разыскивают 40-летнего мужчину

Подозреваемый Горбунов Алексей Владимирович. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

«Соболезнования родным и близким, она была очень хорошим человеком, просто нет слов! Замечательные детки. Пусть земля будет Вам пухом», «Чудовищная трагедия, горько, обидно, непонятно. Дети-то за что страдают? Девочка, малышка совсем еще, выросла на моих глазах. Мама абсолютно положительная, всегда поможет, чем может. Взрослый сын, почти выпускник школы, гитарист. За что им все это? Берегите себя и своих близких», - пишут в соцсетях шокированные пользователи, знавшие семью из поселка Октябрьский в Пермском крае.

Здесь утром 2 марта в одном из частных домов на улице Интернациональной обнаружили тела трех человек: 42-летней Гули Горбуновой и двух ее детей – 12-летней дочери и 16-летнего сына. У всех троих – рубленые раны.

Семья, где произошла страшная трагедия, была благополучной. Фото: соцсети.

Подозрение в совершении жестокого тройного убийства пало на главу семьи – 40-летнего Горбунова Алексея Владимировича, после преступления он пустился в бега. Мужчина объявлен в розыск.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а,в,д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и боле лиц, малолетнего, с особой жестокостью), - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По подозрению в совершении преступления разыскивается: Горбунов Алексей Владимирович, 1980 года рождения.

Многочисленные знакомые семьи никак не могут поверить в подобное:

- Порядочная, благополучная была семья, - говорят они.

- Алексей работящий, постоянно на заработки ездил, - отмечает одна из соседок Эльзира. - Дом они недавно построили новый. Единственно, что выпивал. Гуле это очень не нравилось. Но очень пьяным я его никогда не видела.

Мог ли муж, часто уезжающий в командировки, приревновать жену? Никаких поводов для этого Гуля не давала. Она работала медсестрой в поликлинике Октябрьской центральной больницы. Как говорят коллеги, была ответственным человеком. Практически вся ее жизнь проходила по маршруту дом-работа-дом.

Что произошло в тот злосчастный день в семье Горбуновых, возможно, сможет рассказать Алексей. Но пока его не могут найти.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-175 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы светло-русого цвета короткие, брови светлые узкие, глаза большие светлые, нос прямой средний, губы средние выступающие, подбородок скошенный, уши оттопыренные.

Был одет: шапка темного цвета, куртка с капюшоном черного цвета до пояса, брюки темного цвета, обувь темного цвета, с собой может находится сумка черного цвета через плечо.

Информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102) или (342) 249-54-55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство в Октябрьском: Что говорят знакомые о насильственной смерти матери и двоих детей

Глава семейства Алексей Горбунов объявлен в розыск (подробнее..)

На телах жертв страшные травмы от топора: подробности зверского убийства женщины и ее детей в Октябрьском

Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью (подробнее)