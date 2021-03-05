Адвокат объяснил мотивы подростка, признавшегося в убийстве своей семьи в Пермском крае

Адвокат рассказал основной мотив подростка, которого подозревают в убийстве родителей и сестры.

В поселке Октябрьский 4 марта избрали меру пресечения 16-летнему подростку, подозреваемому в убийстве родителей и младшей сестры. Суд оставил его под стражей до 2 мая, ввиду серьезности статьи по которой его обвиняют. После заседания суда адвокат парня ответил на несколько вопросов журналистов. Он рассказал основной мотив, из-за которого было совершено это жестокое убийство.

- По его славам, была старая обида на маму, на отца и на сестру, которая длилась несколько лет, - говорит адвокат Сергей Ладин. - В какой-то момент она переполнила чашу. Так скажем, сестра подставляла, попадало ему, родители говорили, что надо учиться лучше, возникали ссоры.

Почему он судью часто переспрашивал?

- С 10 лет он страдает с заболеванием, связанным со слухом, он плохо слышит, - говорит Ларин. - Есть ли другие заболевания пока неизвестно.

Подростка задержали и заключили под стражу на 2 месяца. Фото: Борис Меркушев

- Он раскаивается?

- Он понимает, что совершил, раскаивается в содеянном, - сказал адвокат. Отдавал ли он отчет своим действиям покажет психолого-психиатрическая экспертиза и специалисты сделают выводы.

Напомним, сначала в тройном убийстве подозревали главу семейства. Но после судмедэкспертизы выяснилось, что расправился со своей семьей 16-летний школьник.

Трагедия случилась 1 марта в поселке Октябрьской Пермского края. Сначала он убил мать, которая готовила ужин на кухне, а потом отца, который пришел с улицы. Хотел покончить с собой, наглотался таблеток, но не вышло. Стал ждать со школы младшую сестру, только девочка зашла в сени, такая же участь настигла и ее.

Он не сразу подался в бега, сначала сходил на лыжах на могилу к бабушке, вернулся в дом, все закрыл и пошел пешком до поселка Сарс, это примерно семь километров, там вызвал такси из Перми и поехал. Пока он добирался до Екатеринбурга, пользовался банковской картой родителей.

Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма.

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