Какой была семья Горбуновых из Перми: мать любили все соседи, в школе сестра была отличницей

Семью Горбуновых все считали дружной. Фото: соцсети.

- Мы до сих пор не верим, что такое могло произойти! – говорят жители поселка Октябрьский в Пермском крае. - Тихая дружная спокойная семья. Непонятно, что могло послужить причиной трагедии?

В начале марта в одном из частных домов в этом поселке обнаружили тела трех человек – отца семейства, его жены и их 12-летней дочери. По подозрению в убийстве арестовали их 16-летнего сына.

- Мы Гулю все любили, - говорит их сосед по улице Александр. – Добрая, приветливая она была, наших детишек помогала лечить - работала медсестрой в детском отделении больницы. Если кто из ребятишек захворает, к ней за советом шли. И Алексея уважали все – хороший мужик, основательный. Вон какой дом поднял!

Дом, который построил Алексей. Фото: Андрей МАТЛИН

Про Горбуновых все здесь говорят: «Работящая была семья!»

Отец семейства одно время ездил вахтовиком на Север, подрабатывал. В последние годы устроился сварщиком на неплохую работу у себя дома – помогал обслуживать газопроводы.

- Семья и работа для Гули это было все, мы с ней вместе в больнице работали, - рассказывает ее подруга Лариса. - Закончится рабочее время, она сразу домой спешит - кормить своих.

- Алексей тоже никогда нигде не задерживался, после смены вернуться в свой дом поскорей торопился, - говорит местная жительница Валия. – Выпившим его никогда не видела. Разве что когда летом они собирались в беседке у себя отметить день рождения Гули.

- Мы с ними по-соседски душа в душу жили, - вспоминает житель соседнего дома Ханиф. - То Алексей мне поможет сарай чинить, то я ему баню достраивать. Нам нравилось, что в их семье никто ни на кого голос не повышал, я ни от кого из них грубого слова никогда не слышал.

Осиротевший дом остался сторожить верный пес. Фото: Андрей МАТЛИН

Детей Горбуновых все соседи любили.

- Дочка их настоящая веселушка была! – вспоминает местная жительница Валия. – Моя дочь с ней не разлей вода была. Иной раз заболтаются допоздна, так позвоню Гуле и оставлю их на ночь у себя. А то моя дочка у них заночует. В школе их девочку учителя хвалили, она отличницей была, пела, танцевала – родители ее в студию отвели. Сына они к игре на гитаре старались приучить – устроили в музыкальный кружок, он на конкурсах в поселке всегда выступал, очень хорошо играл.

В поселке до сих пор не могут поверить, что опустел дом семьи Горбуновых.

Расследование уголовного дела об убийстве отца, матери и 12-летней девочки продолжается.

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