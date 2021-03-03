Совсем недавно это была обычная семья. Сейчас троих из них нет в живых, а четвертого разыскивает полиция. Фото: соцсети.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах сообщил неожиданную информацию: в Октябрьском районе объявили в розыск 16-летнего сына Гули и Алексея Горбуновых, которого ранее считали убитым вместе с матерью и сестрой.

Напомним, утром 2 марта в одном из частных домов поселка Октябрьский на улице Интернациональной были обнаружены три тела, жестоко изрубленные топором. 42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочь опознали сразу. Голова третьего человека была сильно изуродована. Зайдя в дом, полицейские пришли к выводу, что это сын женщины. А пропавшего главу семейства объявили в розыск как подозреваемого в убийстве.

Но при более тщательном осмотре выяснилось, что зарублен не сын, а отец. Где находится подросток, неизвестно. По одной из версий, он мог направиться в Пермь.

Жители поселка Октябрьский Пермского края не могут отойти от шока после случившегося.

Первой тревогу подняла подруга Гули Лариса, которая работала лаборантом в той же Октябрьской районной больнице, что и убитая.

Гуля работала медсестро в детской поликлинике Фото: Андрей МАТЛИН

- Утром Гуля не пришла на работу, и я забеспокоилась, - рассказала «Комсомолке» Лариса. - Такого раньше никогда не было, потому что для нее существовали только семья и работа. И трубку она не брала. Поэтому я позвонила Гулиным соседям, чтобы они узнали, что случилось.

- Вечером 1 марта Гуля, как обычно, пришла с работы примерно в 6 вечера, - говорит сосед Горбуновых Ханиф. - Где-то в семь вернулась из школы дочка. Все спокойно у них было, тихо. Никаких криков. Утром, после звонка Ларисы, мы тут же позвонили Гуле, нам она тоже не ответила. И тогда мы набрали телефон ее мамы.

Сосед Горбуновых Ханиф говорит, что семья была спокойной и дружной Фото: Андрей МАТЛИН

Пожилая женщина пришла через несколько минут, взяла у Ханифа ключи от дома дочери (на всякий случай соседи обменялись ключами) и зашла в дом. А через пару минут раздался страшный крик: «Они тут все мертвые лежат!». Мать Гули выбежала из дома, остановилась на улице и трясущимися губами еще раз повторила: «Они тут все мертвые».

Соседи вызвали полицию и тогда узнали о трагедии: женщина и дети были жестоко изрублены топором.

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